Znáte slavnou hádanku, kterou dávala Sfinga poutníkům? Uhodnete odpověď?

Sfinga a Oidipus

V příběhu o Oidipovi poslala bohyně Héra monstrum s tělem lva a tváří ženy, aby sužovalo obyvatele starověkého města Théby. Tvor seděl na horském útesu a kdokoli šel kolem, musel odpovědět na jeho hádanku. Nikdo ji však nedokázal vyřešit.

Cesta kolem hory Sfingio, kde sfinga čekala na své oběti, byla poseta kostmi těch, jež nedokázali najít správnou odpověď. Thébský panovník byl zoufalý. Rozhodl se tedy, že své království věnuje tomu, kdo hádanku rozluští a město lidožravé nestvůry zbaví. Záludnou otázku nakonec vyřešil Oidipus. Královský syn, jež netušil, že tím naplnil starou věštbu.

Okřídlená sfinga se dostala do Řecka z Etiopie. Byla to nestvůra s hlavou a hrudí nahé ženy, lvím tělem, hadím ocasem a orlími křídly. Jejími rodiči byl storuký obr Týfón a jeho manželka Echidna, napůl žena, napůl had. Do Théb ji poslala bohyně Héra.

Král Oidipus

Podle historiků hádanka sfingy představuje obdobu výzvy „Poznej sebe sama" Apollónovy věštírny v Delfách. Pouze ten, kdo pohlédne na život v jeho celistvosti, nalezne řešení a zároveň si zachrání to nejcennější.

V Sofoklově příběhu ale otázka sfingy pouze odstartovala začátek slavné tragédie, v níž věštba určila, že thébského krále Láia usmrtí vlastní syn, jež se následně ožení se svou matkou. Když se mu narodil mužský dědic, poručil, aby ho pohodili v lese na hoře Kithairónu. Otrok, který měl chlapce odnést, se ale slitoval a předal ho pastýři korintského krále Polybosa. Ten, jelikož neměl vlastní děti, ho přijal za vlastního.

Oidipus se domníval, že je Polybosův syn, proto ho překvapilo, když mu jeden opilý přítel sdělil, že je nalezenec. Odebral se tedy do delfské věštírny, aby zjistil pravdu o svých pravých rodičích. Cestou však nevědomky zabil svého otce Láia. Poté pokračoval do Théb, kde vyluštil hádanku a stal se tak králem. Zároveň získal ruku ovdovělé panovnice Iokasty a aniž by to tušil, své matky.

Sfinga - hádanka

Sfinga se všech kolemjdoucích ptala na to samé: „Co chodí ráno po čtyřech, v poledne po dvou a večer po třech nohách?" Oidipus měl jasno: „Je to člověk. Jen ten jako dítě leze po čtyřech, poté se postaví na dvě nohy a ve stáří se musí opírat o hůl."

Lidožravá nestvůra se však nechtěla nechat vzdát a nečekaně vyhrkla druhou hádanku: „Jsou dvě sestry. Jedna porodí druhou a ta zase porodí první. Kdo jsou?" Královský syn zapřemýšlel. „Den a noc," odvětil. Sfinga věděla, že prohrála a s křikem se vrhla ze skály. Théby byly osvobozeny.

