Pod sfingou by měla být místnost s tajnými dokumenty. Vědci se k ní snaží dostat

Stejně jako pyramidy a jejich podzemní prostory, ani Sfinga dosud, zdá se, neodhalila všechna svá tajemství. Archeologové stále nevědí, proč byla tato obrovská monolitická socha postavena, ani kým. Nyní se zdá, že odpověď by mohla poskytnout místnost s tajnými dokumenty. Stále se po ní pátrá.

Pod egyptskou sfingou by se údajně měla nacházet tajná komnata. Hovoří o ní ve své knize stejného názvu, Tajná komnata, Robert Bauval. Tvrdí, že egyptský archeolog a bývalý ministr starožitností v Egyptě Zahi Hawass kopal před Sfingou a místo přírodního vápence v této oblasti našel červenou žulu. To by mohlo znamenat, že se pod Gízskou plošinou něco skrývá. Někteří dokonce naznačují, že komora byla již nalezena a je držena v tajnosti.

Tajemství komory, která byla i nebyla objevena?

Objev tajné komory nebyl dosud prokázán ani vyvrácen. Je možné, že kdyby byla skutečně objevena, vědecký svět by si chtěl chvíli tajemství udržet, protože by komora měla obsahovat obrovské množství informací, pro naši společnost "nebezpečných". Toto nebezpečí tkví v tom, že se ukazuje, že existuje příliš mnoho náhod a příliš mnoho podobností se sfingami a tím, co představují, po celém světě.

Kdyby dokumenty existovaly, konečně by bylo odhaleno tajemství sfingy a pravděpodobně by mohlo být i dokázáno, zda za jejím vybudováním skutečně stojí Atlanťané. Novodobý prorok Edgar Cayce v roce 1932 prorokoval, že Sfingu v Egyptě postavili v roce 10500 př. n. l. Atlanťané a že se pod ní nachází tajná místnost zvaná Síň záznamů, která obsahuje tajemství a moudrost atlantské civilizace a lidské rasy. Myšlenku této tajné komnaty přijímají i rosikruciáni, o nichž víme, že disponovali neskutečnými vědomostmi.

Proč sfinga vznikla?

Archeologové si dosud lámou hlavy nad tím, kdo a proč slavnou sfingu v Egyptě postavil.

Hlavní proud archeologie se shoduje na tom, že Sfinga byla postavena pro faraona Khafreho a měla sloužit náboženství boha slunce Ra.

Na sfinze však neexistuje jediný nápis na zdi ani žádný papyrus, který by identifikoval Khafreho. Naopak ale zmínky o Sfinze ve staroegyptských textech mohou být identifikovány jako obří Anubis v Gíze. Ale ani o tom neexistuje žádný pevný důkaz.

Sfinga je tedy v interpretaci obludná bytost, mýtické stvoření s tváří člověka, tělem lva a orlími křídly.

Řecká mytologie tvrdí, že sfinga poslána bohy, aby potrestala město Théby v Řecku. Zároveň je ale i ikonou běžnou v mnoha různých civilizacích. Arabové znali proslulou sfingu v Egyptě, dnes označovanou jako Sfinga v Gíze, pod jménem Abú al-Hawl (což znamená Otec hrůzy).

Teorie kolem obrazců na sfinze

Dr. Robert Schoch, geolog a profesor z Bostonské univerzity, zkoumal obrazce na Sfinze v Gíze. Zjistil, že zvětralé obrazce nemohly být výsledkem větru, ale pouze silného deště. To by pak možná znamenalo, že Sfinga je mnohem starší než 2500 let př. n. l., protože v té době takové silné deště neexistovaly. Kdyby ale byly obrazce záměrné, proč by se nevyskytovaly na žádných jiných okolních památkách, včetně pyramid v Gíze?

Jiná teorie zase tvrdí, že Sfinga je orientována podle souhvězdí Lva, jak se nacházela přibližně 10000 let př. n. l.; hlavní proud archeologů však přišel s důkazem, že se mýlí.

Po tajemné komnatě pod sfingou se tedy stále pátrá. Nedávné moderní přístroje skutečně lokalizovaly dutiny pod Sfingou v Gíze, které by velmi dobře mohly být místnostmi. Budeme si muset počkat, co prostory odhalí.

