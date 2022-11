Potápěč se spustil do zatopené jámy. Objevil nádherný, nebezpečný a neznámý svět

Natálie Borůvková

Co ukrývá tajemná jáma?

Pozemek Trevora Ashbyho jižně od Mount Gambier možná vypadá jako typická mléčná farma s malou jámou. Když se však do ní spustil potápěč, objevil něco, o čem neměl ponětí: Složitý nebezpečný neznámý svět.

Otvor v zemi je tak malý, že vybavení a potápěči musí být spouštěni dovnitř odděleně.

Potápěč se spustil do zatopené jámy

Pod zdánlivě malým otvorem se ale nachází obrovská, téměř bezedná komora. "Měli jsme tu lidi, kteří se potápěli po celém světě a přišli sem a prostě nemohli uvěřit velikosti místnosti, kterou tu máme pod nohama uprostřed kravského výběhu," řekl instruktor jeskynního potápění Gary Barclay.

Šachta, jak se otvoru přezdívá, je nejtemnějším a nejhlubším zaznamenaným závrtem, který byl kdy v regionu objeven. Jeho hloubka se odhaduje na více než 120 metrů.

Zatopenou záhadnou jámu objevil dědeček majitele během orby, kdy kůň kopytem prorazil zem a pod ní byl svět, který vedl kamsi do neznáma. Rodina se nejprve snažila "díru" zakopat, skončila však v hloubce 35 metrů. Ba co víc, celkem neúspěšně. "Opravdu jsme netušili, jak je to pod ní velké. Neměli jsme tak žádnou šanci ji zasypat," řekl pan Ashby, farmář třetí generace. "Vypadá to tam dole jako mraveniště, do kterého jsme naházeli tisíc tun kamení a nic se nedělo."

Nedaleko pozemku pana Ashbyho se nachází další farma s impozantní skvrnou podzemní vody, která je snadněji přístupná. Kilsby's Sinkhole je 65 metrů hluboká vápencová dutina uprostřed ovčího pozemku Grahama Kilsbyho a patří k nejoblíbenějším potápěčským lokalitám v regionu. "Jako farma se samozřejmě více zaměřujeme na nadzemní část a na to, co můžeme z půdy skutečně vytěžit," řekl. "Nyní však zjišťujeme, že je mnohem větší zájem o to, co je pod zemí."

Objevil složitý nebezpečný neznámý svět

Propadlina je proslulá průzračností vody a paprsky světla, které jí za slunečného dne pronikají. V 70. letech 20. století byla pronajata ministerstvu obrany pro testování zbraní. Mezi potápěči, kteří propadlinu navštěvují nyní, je také viktoriánský farmář Kelvyn Ball. Ten na svém pozemku skrytý klenot nemá a to, co je pod tímto tak považuje za skvělý únik od farmaření. "Je to nejblíže vesmíru. Pod zemí je to úplně jiný svět," řekl Ball.

Pro potápěče je to však svatý grál. Pro každého, kdo sedí nahoře, je to jen díra v zemi se spoustou vody. Nalezená šachta patří mezi více než 30 vytipovaných potápěčských lokalit na jihovýchodě Jižní Austrálie.

Přibližně polovina z nich se však nachází na soukromém pozemku, takže Australská asociace jeskynních potápěčů (CDAA) musí vyjednávat s jejich majiteli, aby získala přístup.

Před založením CDAA a zavedením výcvikových standardů v sedmdesátých letech zahynulo při jeskynním ponorech v oblasti Mount Gambier během pouhých šesti let 11 lidí.

