Sharon Tate: Proč těhotnou herečku zmasakrovali fanatičtí Mansonovi zabijáci?

Do vínku dostala oslnivou krásu, která se stala jejím požehnáním i prokletím. Sharon Tate (†26)dovedla ke sladkému životu celebrity, ale také k ní přitáhla pozornost vyšinutých vrahů.

Její zbytečná, nečekaná a nepochopitelná smrt dodnes fascinuje lidi po celém světě. Sharon v pokročilém stádiu těhotenství popravili zfanatizovaní zabijáci spolu s dalšími čtyřmi lidmi. Její slavný manžel Roman Polanski vyvázl jen díky shodě okolností.

Dětství bez kořenů

Někdo do krásy doroste, jiný to má opačně, ale Sharon Marie Tate měla v tomto ohledu štěstí. Na svět přišla 24. ledna 1943 v Dallasu a už v šesti měsících vyhrála svou první soutěž krásy. Rodiče ale neměli nejmenší snahu úspěch nějak zpeněžit. Snažili se jí naopak zajistit klidné dětství, ale šlo to těžko. Otec Paul byl armádní důstojník, takže se s manželkou Dolores často stěhovali. Sharon do svých 16 let žila v šesti různých amerických městech. Stejný osud měly i její dvě mladší sestry Debra a Patricie. Dívky si obtížně hledaly nové kamarády a všude si připadaly cizí.

Sharon ale měla situaci ulehčenou díky pohledné tváři. Pravidelně patřila do týmu školních roztleskávaček a titul královna školních večírků brala jako samozřejmost.

V roce 1959 se spíše ze zvědavosti přihlásila do lokální soutěže miss, kterou suverénně vyhrála, a nakonec se stala nejkrásnější dívkou státu Washington. Šanci na titul Miss USA ale zhatilo otcovo převelení do italské Verony. Sharon tehdy netušila, že to pro ni bude znamenat zásadní zlom.

Nervové zhroucení

Jednoho dne se šla podívat na natáčení amerického filmu, v němž hrál třeba Paul Newman. Na zástupy italských zvědavců byli herci zvyklí a vnímali to jako běžnou kulisu. Richard Beymer, který hrál hlavní roli, se ale o jedné přestávce náhle zarazil. V anonymním davu spatřil Sharoninu tvář. O pět let mladší dívka ho uchvátila. Beymer tehdy patřil mezi vycházející hvězdy, za sebou měl třeba hlavní roli v úspěšném filmu West Side Story. Se Sharon chodil dva roky a přemluvil ji, aby se místo psychologie věnovala herectví. Dívka s ním odjela do USA, ale její matka Dolores to těžce nesla. O dceru měla takový strach, že se po několika měsících nervově zhroutila a Sharon se vrátila k rodičům.

Na skutečný vstup do filmového světa si musela počkat až do roku 1962, kdy se rodina stěhovala zpět za oceán. Ujal se jí Richardův agent a následovaly intenzivní kurzy herectví, mezi nimiž si Sharon vydělávala jako úspěšná modelka a herečka v reklamách.

Osudové setkání

V roce 1963 si našla nového přítele. S francouzským hercem Philippem Forquetem (*1940) se dokonce zasnoubila, ale poměrně divoké soužití plné hádek vydrželo jen rok.

Náhradu měla rychle po ruce. Její sympatie získal playboy a kadeřník předních herců Jay Sebring. Vztah s o deset let starším mužem vypadal nadějně a po zásnubách měla následovat svatba. To by ale nesměl přijít rok 1967, kdy se Sharon už coby známá herečka ucházela o roli ve filmu Ples upírů, který režíroval Roman Polanski (*1933). O dívku zprvu nestál, považoval ji za „rychlokvašku", ale nakonec podlehl jejímu kouzlu. Dal jí nejen roli, ale také své srdce.

Sharon žila nějaký čas v milostném trojúhelníku, než se definitivně rozhodla pro Romana. V lednu 1968 si ho v Londýně vzala, ale Jay zůstal jejím blízkým přítelem, dokonce s manželi bydlel v jejich rezidenci v Los Angeles, což mnozí považovali za vrchol zkaženosti.

Sharon tehdy netušila, že existuje zloděj, pasák a samozvaný duchovní vůdce Charles Manson (*1934). Kolem něho se formovala komunita zvaná Rodina, která byla přesvědčena, že musí bojovat o čistotu rasy. Sharon pro ně představovala vrchol všeho zla. Každou další úspěšnou rolí, každou další fotkou, kde se předvedla v rouše Evině, je utvrzovala v přesvědčení, že právě ona je ideálním terčem.

Začátkem roku 1969 Sharon s nadšením zjistila, že je těhotná. Přerušila slibně rozjetou kariéru a začala se chystat na mateřské povinnosti.

V srpnu zůstal Roman pracovně v Evropě a domů se měl vrátit právě včas, aby stihl porod. Když se s manželkou loučil, netušil, že ji vidí naposledy naživu. V noci na 9. srpna do rezidence na Cielo Drive vnikli tři Mansonovi nohsledi, Charles Watson, Patricia Krenwinkel a Susan Atkins. V rukou měli nože a revolvery a hnala je touha povraždit všechny obyvatele. Jako první jim zkřížil cestu mladík Steven Parent. Byl na návštěvě u správce pozemku, který žil v domku mimo hlavní objekt. U brány jeho život ukončily čtyři výstřely.

Krví popsané dveře

Krvelačná smečka povzbuzená prvním „úspěchem" hladově vyrazila k vile. V tu dobu tam Sharon dělal společnost expřítel Jay a také Romanův kamarád Wojciech Frykowski a jeho přítelkyně Abigail Folger.

Když zabijáci vtrhli do domu, Sharon si nejprve myslela, že jde o lupiče. Watson ale bez mrknutí oka zastřelil Jaye, takže vypukla panika. Wojciech se dal s přesilou do marného boje. Fanatici ho ubodali stejně jako jeho přítelkyni. Poslední zůstala Sharon. Prosila o život svého dítěte, ale maniaky to nedokázalo zastavit. „Zmlkni, nemám pro tebe špetku slitování. Chcípneš, tak si na to rychle zvykni!" křikla na ni Atkins předtím, než zmáčkla spoušť. Sharoninou krví pak napsala na vchodové dveře „prase".

Masakr otřásl celou společností a vášně neutichly ani poté, co se Mansona a jeho společníky podařilo dopadnout. Původně byli odsouzeni k smrti, ale kvůli změně zákonů se jim trest změnil na doživotí. Polanski se zhroutil a několik let se léčil z depresí. S tragédií se vyrovnal až po deseti letech, kdy natočil film Tess podle knihy Thomase Hardyho Tess z D´Urbervillů. Román dočetla Sharon těsně před smrtí a výtisk mu nechala na nočním stolku se vzkazem, že by z něho byl hezký film.

Co ještě nevíte

* Její nenarozené dítě byl chlapeček. Měl se jmenovat Richard.

* Poslední film 12+1 (1969) se do kin dostal až po její smrti. Na akční scény ji připravoval slavný Bruce Lee.

* Roman Polanski se znovu oženil až v roce 1989. S francouzskou herečkou Emmanuelle Seigner má dvě děti.

* Sestra Patricie v roce 2000 podlehla rakovině prsu. Druhá sestra Debra stále marně bojuje o to, aby měla Sharon svou hvězdu na chodníku slávy.