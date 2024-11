Externí autor 29. 11. 2024 clock 4 minuty gallery

„Nejdřív jsem si myslela, že je to hračka. Pak se to ale pohnulo!“ Studentka z britské univerzity zažila šok, když v balíčku z čínského e-shopu Shein našla nečekaný „dárek“. Místo módních kozaček na ni ze zásilky koukal živý štír. Odborníci varují – jeho bodnutí může být smrtelné!

Na radost z nových kozaček se těšila Sofia Alonso-Mossinger, studentka elektrotechniky na Univerzitě v Bristolu. Jenže to, co následovalo, připomínalo scénu z hororu.

Místo bot smrtící překvapení

Když Sofia otevřela dlouho očekávaný balíček z čínského e-shopu Shein, netušila, že prožije jeden z nejděsivějších okamžiků svého života. „Rozbalila jsem krabici a všimla si něčeho, co se hýbalo. V první chvíli jsem si říkala – co to proboha je?“ svěřila se studentka britské BBC.

Jakmile si uvědomila, že se dívá na živého štíra, okamžitě balíček s botami zavřela a vynesla z pokoje. „Připadalo mi to jako zlý sen. Normálně mi pavouci a podobná havěť nevadí, ale tohle bylo opravdu děsivé – být v jedné místnosti se štírem, kterého jsem náhodou objevila," popisuje mladá žena.

Spolubydlící zachránili situaci

„Upřímně, nejdřív jsem navrhovala, že ho zabijeme,“ přiznává Sofia. „Ale ostatní namítli, že to není zrovna humánní řešení.“ Naštěstí mezi jejími spolubydlícími byl i student zoologie Oliver James, který se ujal přemístění nebezpečného návštěvníka do plastové krabičky. „Byli jsme docela nervózní, protože nikdo nevěděl, jak jedovatý vlastně je,“ popisuje James dramatickou situaci.

Chris Newman z Národního centra pro péči o plazy štíra identifikoval jako druh Olivierus martensii, známý také pod jménem Štír Martensův či obecně čínský štír. Ten dorůstá délky mezi 5 a 6 cm. „Jeho bodnutí by mohlo mít vážné zdravotní následky. Potenciálně by mohlo být i smrtelné. Průměrný dospělý člověk by měl přinejmenším opravdu hodně špatný den,“ varuje expert.

Znepokojivé je, že nejde o první takový případ. „Je alarmující, že je to už druhý podobný incident za necelý měsíc,“ upozorňuje Newman. Tato zjištění vyvolávají vážné otázky ohledně bezpečnosti zásilek z asijských e-shopů.

Shein se brání, experti varují

Společnost Shein vydala prohlášení, ve kterém jen stroze uvádí: „Naše týmy prověřily proces balení zásilky a provedly inspekci zboží v našem skladu. Potvrzujeme, že byly dodrženy všechny standardní operační postupy.“

Odborníci však upozorňují na širší problém. „Rostoucí popularita levných asijských e-shopů jako Shein či Temu s sebou nese i značná rizika,“ tvrdí. „Kromě problémů s kvalitou a původem zboží je podezření, že některé e-shopové aplikace neslouží primárně k zisku, ale ke sběru velkého množství dat o uživatelích,“ varují například české úřady. A někdy, jak vidíme, můžete dostat i nebezpečný bonus navíc. A to nejen v podobě kousnutí od štíra, ale i jako koktejl chemikálií.

Oblečení a doplňky, které totiž obchod s levnou módou prodával, obsahovaly vysoké množství karcinogenních látek. Odhalil to test vybraného oblečení, tašek nebo pásků provedený na jihokorejském trhu. Analýza potvrdila zejména přítomnost flatátů a formaldehydu, napsal britský deník Daily Mail. Rizikové látky přitom obsahovalo i zboží pro děti.

Organizace Greenpeace přitom už v roce 2022 provedla podobný test. Aktivisté tehdy na webu Shein v Rakousku, Německu, Itálii, Španělsku a Švýcarsku nakoupili celkem 42 produktů včetně oblečení a obuvi pro muže, ženy i děti. Výrobky následně poslali do nezávislé laboratoře k chemické analýze. I tehdy se potvrdil vysoký obsah flatátů v obuvi a formaldehydu v dětských šatech.

