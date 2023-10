Zdroj: Alby - Own work, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=131710417

V přímořském městečku Margate v hrabství Kent se nachází zázrak, který po staletí vzbuzuje otázky - tajemná mušlová jeskyně. Její příběh začíná v roce 1835, kdy farmář James Newlove a jeho syn Joshua narazili při kopání rybníka pro kachny na podzemní svět. Je jeskyně dílem neznámé civilizace?

To, co James a jeho syn objevili, bylo ohromující: podzemní labyrint zdobený složitými mozaikami vytvořenými výhradně z mušlí. Stěny této úchvatné podzemní chodby lemuje více než 4,6 milionu mušlí, které pocházejí z místních zdrojů a jsou pečlivě uspořádány. Do jeskyně nahlédněme v tomto videu:

Zdroj: Youtube

Mnoho teorií, ale žádná není definitivní

Objev jeskyně vyvolal vlnu zájmu, ale její původ a účel zůstávají zahaleny tajemstvím. Teorií je mnoho a každá je fantasknější než ta předchozí. Někteří se domnívají, že by mohlo jít o dílo neznámé starověké civilizace, a poukazují na egyptské, římské, indické a fénické vzory, které se nacházejí v jejích stěnách pokrytých mušlemi. Jiní si šeptají o tajných spolcích, jako jsou templáři a svobodní zednáři, a naznačují esoterické souvislosti, které sahají až do oblasti nadpřirozena.

Mušle jsou z různých koutů

K teoriím a intrikám přispívá i zvláštní složení samotných mušlí. Zatímco většinu mozaiky tvoří místní mušle, jako jsou slávky, kohouti a ústřice, přítomnost vzácné odrůdy mušlí, která není v této oblasti původní, vyvolává otázky. Mohly tyto mušle pocházet ze vzdálených pobřeží, nebo tato anomálie naznačuje hlubší, neprozkoumanou historii?

Lidská tvořivost a vynalézavost

Navzdory svému kouzlu zůstává přesný účel mušlové jeskyně nejasný. Bylo to místo uctívání, starověký astronomický kalendář, nebo snad výstřední výtvor viktoriánského aristokrata, který se chlubil svým bohatstvím? Nedostatek konkrétních důkazů záhadu jen prohlubuje a činí z jeskyně lákavou hádanku, která čeká na rozluštění.

Dnes mohou návštěvníci prozkoumat tento podmanivý podzemní zázrak a obdivovat složité vzory a kresby, které pokrývají každý centimetr stěn jeskyně. Když vstoupíte do tlumeně osvětlených chodeb, přenesete se do světa, kde se umění snoubí s přírodou.

Centrální komora s pečlivě uspořádanými mušlemi tvořícími dechberoucí mozaiky je důkazem lidské tvořivosti a vynalézavosti.

Ačkoli původ mušlové jeskyně v Margate zůstává nejistý, jedno se jí upřít nedá - dokáže okouzlit a uhranout každého, kdo se vydá do jejích hlubin. Když procházíte jejími serpentinami a díváte se na zdobné vzory, necháte se unášet kouzlem neznáma. Zdali se jednou dozvíme více, musíme počkat.

