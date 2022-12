Když do ní vstoupíte, zatají se vám dech. Její stěny jsou pokryté miliony drobných mušlí různých tvarů. Tvoří překrásné mozaiky připomínající chrámové fresky. Musela to být neskutečná práce, která pravděpodobně trvala desítky let. Kdo tajemnou jeskyni vybudoval a proč?

Slávky, srdcovky, surmovky, klípky, hřebenatky a ústřice. Mušle jsou doslova všude. Zdobí 21 m dlouhou a 2,4 m vysokou chodbu zakončenou čtvercovou místností. Té dominuje kopule, jejímž hrdlem prosvítá denní světlo.

Jeskyně Shell Grotto Margate se nachází v anglickém Kentu. S největší pravděpodobností byla objevena v roce 1835 při hloubení kachního jezírka. Farmář James Newlove nejprve narazil na velký kámen, který mu znemožňoval pokračovat v práci. Když ho odstranil, spatřil úzkou díru. Zavolal proto svého syna Joshua, kolem pasu mu uvázal lano a spustil do ho temnoty.

Shell grotto

Chlapec držel v ruce kahan a s vytřeštěnýma očima se rozhlížel kolem sebe. Plameny ozařovaly zcela jiný svět. Mušle byly uspořádány do složitých vzorů. Některé byly abstraktní, další zobrazovaly konkrétní rostliny a zvířata. Pozdější průzkum odhalil také pohanské symboly života, smrti a plodnosti.

Z jeskyně se brzy stala oblíbená turistická atrakce. James Newlove využil situace a za prohlídku vybíral malý poplatek. Návštěvníci se jen hrnuli. Do stěn proto nechal zabudovat plynové osvětlení. V průběhu desetiletí ale díky němu vzácná výzdoba zčernala a znemožnila určit její stáří.

Původ Shell grotto je proto stále záhadou. Nikdo netuší, kdo na celkem 190 metrech čtverečních přilepil asi 4,6 milionů mušlí a za jakým účelem. Objevilo se mnoho teorií. Má jít například o prehistorický astronomický kalendář, místo setkávání čarodějnic, měli ji vybudovat templářští rytíři, Zednáři, Féničané nebo neznámá civilizace uctívající podmořský svět.

Jeskyně s mušlemi

Nejpravděpodobněji jde však o „pošetilost bohatého muže z 17. nebo 18. století”. Jeskyně nebo místnosti, ozdobené tisícovkami mušlí, byly totiž běžnou součástí mnoha britských venkovských domů. V období klasicismu měly napodobovat památník zasvěcený nymfám, který stavěli staří Řekové a Římané.

Zdroj: Youtube

Byl to však drahý luxus. Odborníci předpokládají, že jen samotná výzdoba stála asi 300 tisíc korun. Práce podle odhadů trvaly kolem deseti let. Ke konci 18. století se pak jeskyně přesunuly mimo usedlosti do zahrad nebo do blízkosti vodních zdrojů.

Zdroj:

www.en.wikipedia.org, www.mentalfloss.com, www.shellgrotto.co.uk