Hledači kovů náhodou našli půlcentimetrový poklad nesmírné ceny z 15. století

Původně si amatérský hledačka pokladů myslela, že vyhrabe ovčí známku nebo kus plechovky. Místo toho našla 1,5 cm dlouhý šperk vyrobený z 22, nebo 24karátového zlata ve tvaru otevřené knihy. Na jejích stránkách byly vyryty postavy. „Kdy jsem sundala hlínu, bylo to lesklé a těžké. Na slunci to na vás vrhalo duhu," vzpomíná Buffy Bailey.

On today’s #GoneMedieval podcast I’m delighted to be joined by Buffy & Ian Bailey, the finders of this magnificent little devotional book. How did they find it, and what happens next? Find out here!