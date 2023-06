V blízkosti čínské družice se před dvěma lety objevil neidentifikovaný objekt, který bez vysvětlení zmizel. Když Čína vypustila družici Shijian-21, která byla speciálně navržena k testování technologií pro odstraňování kosmického odpadu, týden poté americké vesmírné síly detekovaly zvláštní objekt.

V poslední době byly zaznamenány případy, kdy si družice různých zemí vzájemně stínily a upravovaly své oběžné dráhy v těsné blízkosti. Občas některá čínská družice sleduje třeba družici USA a upravuje její oběžnou dráhu, aby si udržela blízkost. Tyto aktivity zvýšily ostražitost americké armády a zdůrazňují potřebu zabránit jakékoli eskalaci vyplývající z podobných setkání.

Když americké vesmírné síly katalogizovaly nový objekt, o němž se domnívaly, že je to apogeální kopací motor (AKM), raketové těleso používané k umístění družic na geostacionární dráhu, informace oblétla všechna média.

Co se vlastně stalo?

Na zajímavosti přidává skutečnost, že objekt zůstal na geostacionární dráze vedle družice Shijian-21, místo aby manévroval, aby se vyhnul případné srážce s jinými družicemi, jak je u AKM obvyklé. Čínská vesmírná agentura, která je známá svou netransparentností, pokud jde o orbitální aktivity, neposkytla žádné vysvětlení, takže skutečná povaha objektu je zahalena nejistotou.

Tento vývoj vyvolává řadu otázek a obav, zejména v souvislosti s probíhajícími vesmírnými závody, do nichž jsou zapojeny velmoci jako Rusko a Čína. S testováním protisatelitních technologií rostou obavy z možných vojenských výhod a rizik spojených se schopností vyřadit nepřátelské družice. V důsledku toho země s vojenskými zájmy pozorně sledují pohyb satelitů jiných států na oběžné dráze Země.

Zdroj: Youtube

Proč bylo družicí pohnuto?

Protože k této situaci došlo již před více než rokem, potvrdilo se, že je značná pravděpodobnost, že účel objektu sledujícího družici Shijian-21 nebude nikdy veřejně odhalen. Tato nejistota uvedla americké ozbrojené síly do stavu pohotovosti, neboť se snaží rozluštit záměry a schopnosti čínských vesmírných operací.

Čínská aktivita vyvolala ve světě údiv. Bylo pozorováno, jak se sonda SJ-21 manévrováním přiblížila k nefunkční družici navigačního systému BeiDou a přemístila ji na hřbitovní oběžnou dráhu vzdálenou několik set kilometrů. Přesný motiv tohoto "dechberoucího" manévru zůstává nezveřejněn, což přispívá k záhadě obklopující čínské aktivity ve vesmíru.

Je potřeba zakročit a definovat standardy

Družice Shijian-21 patří do kategorie družic pro servis, montáž a výrobu na oběžné dráze (OSAM), které jsou určeny k interakci s jinými družicemi v těsné blízkosti. Čínská státní média sice zmínila, že družice se zaměří na testování a ověřování technologií pro zmírňování kosmického odpadu, konkrétní podrobnosti však nebyly zveřejněny. Bylo naznačeno použití robotických ramen pro připojení k jiným kosmickým aparátům, jak to předvedl modul Tianhe čínské kosmické stanice Tiangong.

Navzdory spekulacím, které čínské aktivity obklopují, je třeba poznamenat, že družice OSAM mají dvojí využití a mohou vedle vojenských cílů sloužit i vědeckým a užitkovým účelům.

Vzhledem k tomu, že záhadný objekt v blízkosti čínské družice bez vysvětlení zmizel, nedostatek informací dále podněcuje zvědavost a spekulace. Incident zdůrazňuje potřebu transparentnosti a otevřené komunikace mezi státy zapojenými do výzkumu vesmíru, aby bylo zajištěno mírové a odpovědné využívání vesmíru.

Zdroj: Youtube

Podobné incidenty navíc zdůrazňují nutnost stanovit jasné pokyny a normy chování ve vesmíru. Měly by být vypracovány mezinárodní dohody a rámce, které by řešily rostoucí výzvy, jež představuje militarizace a vyzbrojování vesmíru. Zajištění mírového využívání vesmíru a předcházení eskalaci konfliktů by mělo stát v popředí úsilí o globální správu vesmíru.

Vzhledem k tomu, že vesmír je stále více zaplněný a sporný, je povinností všech zemí, které využívají vesmír, chovat se zodpovědně a dodržovat zavedené normy. Prvořadé by mělo být chránit vesmírné prostředí, předcházet vzniku dalšího kosmického odpadu a podporovat mírový průzkum a využívání vesmíru.

Zdroje: eurasiantimes.com, futurism.com, spacenews.com