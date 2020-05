"Dvouhlavý slavík" Millie Christine: Siamská dvojčata učarovala božským hlasem

Sestry Millie a Christine McCoy přišly na svět doslova ve špatné době na špatném místě. Siamská dvojčata srostlá v oblasti beder se narodila v roce 1851 černé otrokyni v Severní Karolíně. Jejich podnikavý "majitel" je zpeněžil, když jim bylo pouhých deset měsíců.

Do svých 12 let byly Millie a Christine vystavovány ve Spojených státech i v Anglii jako hrůzné hříčky přírody. Teprve potom jim zrušení otroctví přineslo status svobodných Američanek. Obchodník Joseph Pearson Smith, který je kdysi koupil a kvůli podvodné machinaci pochybného kupce o ně zase přišel, si pro ně dojel do Anglie a nabídl jim novou, tentokrát už slušnou spolupráci. Díky Smithovi se sestry opět setkaly se svou matkou a začaly nový život.

Smith si vzal děvčata "do parády". Pod jeho vedením se dívky naučily pět cizích jazyků, vypilovaly se ve zpěvu, hře na hudební nástroje a tanci. Ukázalo se, že mají nejen nadání k hudbě, ale také jim byl dán do vínku božský hlas.

Na pódiu se od té doby nepředváděly coby zrůdné kreace, ale jako umělkyně. Během turné v Británii se osobně setkaly s královnou Viktorií. Smith se domníval, že bude marketingově výhodnější, když dvojčata publiku představí jako jednu osobu. Začal je proto prezentovat jako "dvouhlavého slavíka" jménem Millie-Christine.

Když bylo sestrám něco přes 30 let, odstěhovaly se zpátky na rodnou farmu, kterou mezitím koupil jejich otec. Zde žily poklidně až do roku 1912, kdy podlehly tuberkulóze. Jako první zemřela Millie, její sestra Christine ji následovala o dvanáct hodin později.