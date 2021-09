Co se stalo, když se v historii narodila siamská dvojčata? Jak s nimi nakládali

Další ze siamských dvojčat, sestry Daisy a Violet Hiltonovy

Siamská dvojčata nám možná připadají v dnešní době úžasná, v historii to ale měla obrovsky těžké. Byla považována za výplod ďábla, za cosi nelidského mimo tento svět. Takže k problémům zdravotním, které většinou přispěly i k brzkému úmrtí, se přidávala i nenávist a strach lidí. Pokud se s tím dvojčata vyrovnala, měla největší šanci prorazit v showbyznysu, tedy spíše v cirkusech a varieté.

Siamská dvojčata mátla po celá staletí nejen vědce, ale i běžné lidi, kteří nevěděli, co si o nich myslet.

Po staletí přitom podléhala osočování a vystupovala zejména v cirkusech a zábavných show. Podívejme se na některá ze Siamských dvojčat, která měla krátký, ale zajímavý život.

Bratři Chang a Eng Bunker

Bratři Chang a Eng, siamská dvojčata, se narodili v roce 1811 v Siamu, zemi, která je dnes známá jako Thajsko. V roce 1929 však Siam opustili a začali cestovat po celém světě, pořádat přehlídky a přednášky. Právě jejich sláva nakonec dala termín celému fenoménu „srostlých a spojených dvojčat“.

Poté, co se přestali věnovat sovětové činnosti, stali se bratři občany USA. A co víc! Vzali si také dvojčata – siamské sestry! A to bylo právě to, zač je konzervativní společnost začala později odsuzovat. Ztratili mnohé na své popularitě. Lidé se přeli a dohadovali i o jejich sexuálním životě. V médiích i komunitě začalo hotové pozdvižení. Bratři a jejich siamské manželky se tak stali terčem mnoha spekulací a zesměšňování jejich života. Chang a Eng si však zachovali chladnou hlavu a vše spolu se svými manželkami ignorovali a jednoduše si přáli šťastný a klidný život. Oba páry začaly žít v oddělených domovech, přičemž Chang a Eng se v každém střídali půl týdne. V roce 1844 obě sestry porodily. Celkově měli bratři celkem dvacet jedna dětí.

Nakonec se dvojčata dostala do finančních potíží a znovu podnikla turné, tentokrát s sebou vzali i dvě děti. Nebyli však tak úspěšní jako dříve a mnoho lidí je odmítlo vidět. Předsudky sehrály své.

Millie a Christine McKoyovy

Jako putovní výstavní exempláře zase skončily sestry Millie a Christine McKoyovy, narozené roku 1851 v Severní Karolíně, v době otrokářství. Jejich rodiče byli otroci ve vlastnictví kováře jménem Jabez McKay. McKay si však záhy uvědomil komerční hodnotu dvojčat a prodal je za 1 000 $ agentovi na veřejnou výstavu. Dvojčata byla mnohokrát prodána a koupena, než se konečně usadila s Josephem Pearsonem Smithem a jeho rodinou. Byla najímána na různé road show a stala se známými jako „dvojčata Caroliny“.

Společnost však opět měla problém a dvojčata byla unesena a převezena do Anglie, kde se nadále objevovala na různých přehlídkách a výstavách. Smith však dvojčata vypátral a odvezl zpět do Ameriky. Dívky pokračovaly v předvádění a brzy se proslavily jako „dvouhlavá dívka“ nebo „dvouhlavý slavík“.

Když v roce 1863 otroctví skončilo, Millie a Christine se přesto rozhodly zůstat u Smithů. Pokračovaly v objevování na různých přehlídkách a cirkusech a v roce 1871 vystupovaly pro královnu Viktorii, která jim na oplátku dala diamantové sponky do vlasů. Millie však vážně onemocněla a jejich kariéra byla u konce.

Helen a Judith - sestry uherské

Helen a Judith ze Szony bývají označovány jako „maďarské sestry“. Narodily se v roce 1701 a i v jejich případě bylo snazší se skrývat před zraky veřejnosti. Jejich vzhled byl pro všechny matoucí a lékaři brzy usoudili, že se narodily z opravdu „ďábelského“ důvodu - kvůli nadměrné představivosti jejich matky během těhotenství. Helen byla prvorozená – o tři hodiny starší, takže byla považována za silnější a také inteligentnější a přitažlivější. Dvojčata však brzy pochopila potřebu využít své situace a brzy se začala věnovat hudbě a začala vystupovat na různých přehlídkách a výstavách po celé Evropě. Ani jejich kariéra však neměla dlouhého trvání: Krátce po vstupu do kláštera Judith zemřela na neutajované mozkové trauma a Helen ji následovala o několik hodin později.

Česká siamská dvojčata

Siamská dvojčata byla i u nás – sestry Rosa a Josefína Blažkovy se narodily v roce 1878. I ony se začaly od velmi útlého věku jednoho roku objevovat na výstavách. Když jim však bylo třináct let, odjely do Paříže k lékařům, aby zkusily možnost oddělení. Protože však společně sdílely bederní obratle, oddělení nebylo možné.

Dvojčata však byla v mnohém velmi odlišná. Zatímco Rosa byla upovídaná a vtipná, Josefína naopak introvertní a tichá. Rosa byla také silnější Josefína, a to jak fyzicky, tak i osobnostně. V roce 1910 Rosa porodila syna běžným vaginálním porodem a stala se tak jedinou siamskou ženou v historii, která porodila životaschopné dítě. Říká se však, že chlapcův otec měl zakázáno se s Rosou oženit. Rodina byla proti, a to kvůli morálce a mínění lidí. Takže i zde čekal velmi pohnutý osud.

Jakmile Rosin syn dorostl, začal s dvojčaty vystupovat, a dokonce odjeli i na turné do Ameriky. Josefína však brzy onemocněla, nemoc přešla i na Rosu a obě dívky zemřely v roce 1922.

