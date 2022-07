Věci zrekonstruovali mumii ledové panny. Z jejího nádherného těla zůstali v šoku

Natálie Borůvková

Princezna Ukok

Neuvěřitelně zachovalé tělo nalezené vysoko v altajských horách, dva bojovníci pohřbení poblíž jako ochrana a šest koní s postroji pro usnadnění cesty do dalšího života. Tajemné mumii se začalo přezdívat ledová panna nebo prokletá altajská princezna.

Prokletá altajská princezna

Na starověkém věčně zmrzlém pohřebišti na náhorní plošině Ukok ve výšce asi 2 500 metrů nad mořem poblíž hranic Ruska s dnešním Mongolskem, Čínou a Kazachstánem se vědcům podařil úchvatný objev.

Objevili tam tisíce let starou potetovanou mumii. Pozůstatky ledabyle oděné princezny Ukok objevila vědkyně Natalia Polosmaková. Ta samotná byla ohromena tím, jak málo se její tělo za více než dva tisíce let vlastně změnilo.

O princezně Ukok, která zemřela ve věku 25 let, se věřilo, že byla buď královskou, nebo uctívanou vypravěčkou lidových pohádek, léčitelkou či světicí.

Ona sama však nebyla jediným nálezem. Obklopovali ji dva mužští bojovníci, kteří ji měli chránit, a šest koní, kteří jim měli usnadnit cestu do dalšího života.

Mumie s nádherným tetováním

Tělo princezny bylo ozdobeno krásným tetováním. Pozoruhodná kresba na těle zahrnuje mytologické bytosti a podle odborníků byly tyto propracované kresby znakem věku a postavení starověkého kočovného národa Pazyryk. Ten byl v 5. století př. n. l. popsán řeckým historikem Hérodotem.

Zajímavostí také bylo umístění tetování na těle princezny. Měla ho totiž na levém rameni. Podle doktorky Polosmakové je to právě znakem kočovných Pazyryků. Už tehdy se však dělalo způsobem, jaký známe i dnes.

Levé rameno je oblíbeným místem tetování i v současné době. Svou oblibu si tak tato část těla udržela doslova po několik tisíciletí.

"Myslím, že to souvisí se skladbou těla - protože levé rameno je místo, kde je to nejvíce patrné, kde to vypadá nejkrásněji," dodává vědkyně.

Rekonstrukce tetování na snímcích zde uvedených byla zveřejněna u příležitosti převozu ostatků princezny, které byly před 19 lety vykopány z ledu, do stálého skleněného sarkofágu v Národním muzeu v Gorno-Altajsku, hlavním městě Altajské republiky.

Princezna nakonec bude vystavena i pro turisty. Odborníci se zatím neshodují na tom, zda byla nalezená žena původně královnou, uctívanou vypravěčkou lidových příběhů, léčitelkou či svatou ženou.

Vedle nalezeného těla se nacházel pokrm z ovčího a koňského masa a ozdoby z plsti, dřeva, bronzu a zlata. A malá nádobka s konopím, spolu s kamennou deskou, na níž byla spálená semena koriandru.

