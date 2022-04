Signál Wow! byl slyšet jednou a nikdy více. Vesmírná záhada zůstává nevyřešena

Souhvězdí Střelce

Foto: Profimedia.CZ

V roce 1977 zachytil radioteleskop Big Ear v americkém Ohiu tajemný signál přicházející od souhvězdí Střelce. Radiová sekvence byla tak silná a nečekaná, že astronom dr. Jerry R. Ehman na její záznam přepsaný do čísel a písmen napsal památečný výraz "Wow!" - signálu tak vtiskl název, pod kterým je znám dodnes.

Radioteleskop Big Ear měl za úkol zachytávat případné vzkazy od vyspělých mimozemských civilizací, v jejichž existenci mnozí vědci stále doufají. Onoho srpnového dne roku 1977 se zdálo, že investice do ambiciózního projektu nebyla marná. Zvláštní sekvence radiových vln trvala 72 sekund a její intenzita třicetkrát překročila běžný galaktický šum. Astronomové si začali nadšeně malovat, že mimozemšťané možná přecijen existují a chtějí se s námi spojit.

Vesmírná rarita

Ukázalo se ale, že signál Wow! byl jevem naprosto ojedinělým. Radioteleskopy od té doby nic podobného nezaznamenaly a mezi vědci převážily hlasy skeptiků, podle nichž šlo o fenomén čistě přirozeného původu. Do dnešních dnů se však nepodařilo stoprocentně určit, co bylo jeho zdrojem.

Zvukový záznam signálu si můžete poslechnout díky videu:

Zdroj: Youtube

Obyčejná hvězda by podle odborníků tak silný signál nevyslala. Schopen by toho byl jen takzvaný pulsar, tedy rotující neutronová hvězda, která vyzařuje elektromagnetické záření. Potíž je ale v tom, že pulsar, jakkoli se chová podivně, vydává záření v poměrně pravidelných intervalech. Proč by "zazářil" jen jednou a pak se zase ztratil?

Slibná, leč zavržená teorie

Americký profesor astronomie Antonio Paris přišel před několika lety s hypotézou, že tajemný signál vyšel od komety. Zkoumanou oblastí ve směru Střelce v létě roku 1977 prolétaly hned dvě: 266P / Christensen a P / 2008 Y2 Gibbs. Podle Parise mohly být radiové vlny generovány vodíkovým mračnem, jež jednu nebo druhou kometu doprovázelo. Hypotéza by skvěle vysvětlila, proč byl signál zaznamenán jen jednou a nikoli opakovaně - komety se na jednom místě moc dlouho nezdržují…

Jenže ostatní astronomové nakonec tuto možnost vyloučili. Poloha zmíněných komet se prý v čase zachycení signálu záběru teleskopu vymykala. Komety navíc vysílají signály na jiné frekvenci a v mnohem menší intenzitě.

Signál Wow! tedy dodnes zůstává zahalen rouškou tajemství, což dává záhadologům naději, že kdesi v souhvězdí Střelce třeba opravdu žije nějaká vyspělá civilizace, která ve vesmíru hledá známky života podobně, jako je hledáme my. Dokud se ale neozve znovu, nebude možné to potvrdit.

