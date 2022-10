Před 50 lety ohromil svět tajemný signál z Mléčné dráhy. Konečně byl rozluštěn

Existuje ve vesmíru ještě jiná inteligentní civilizace?

Koncem 70. let způsobil senzaci tajemný signál Wow!, který je dodnes synonymem mimozemského signálu. Možná pochází ze vzdálené hvězdy souhvězdí Střelce podobné Slunci, zjistili vědci.

Mimozemské vysílání bylo zachyceno před půl stoletím, když signál krátce zazněl v radioteleskopu v noci 15. srpna 1977. "Wow! Signál je považován za nejlepší kandidátský rádiový signál SETI, který jsme zachytili pomocí našich teleskopů," říká amatérský astronom Alberto Caballero. SETI neboli hledání mimozemské inteligence je obor, který podle NASA od poloviny 20. století naslouchá možným zprávám od mimozemských technologických bytostí. Samotný koncept se objevil v polovině 20. století, krátce poté, co armády po celém světě začaly vysílat zprávy pomocí výkonných elektromagnetických přístrojů.

Nyní má ale signál Wow! vysvětlení.

Wow! Citoslovce podivu dalo název nejslavnějšímu mimozemskému signálu

Je možné, že mimozemský signál skutečně pocházel z hvězdy podobné Slunci, která se nachází 1 800 světelných let daleko od Země. Signál byl však na Zemi slyšet velmi intenzivně, i když po skutečně velmi krátkou dobu. Trval pouhou 1 minutu a 12 sekund a zachytil jej teleskop Big Ear Státní univerzity v Ohiu. Za jeho objevitele je považován astronom Jerry Ehman, který mu dal i jeho slavný název. Tehdy nově zkonstruovaný teleskop Big Ear hledal zprávy v elektromagnetickém frekvenčním pásmu 1420,4056 megahertzů, které produkuje prvek vodík. Jedná se o nejrozšířenější prvek ve vesmíru. I proto si odborníci myslí, že inteligentní civilizace v naší galaxii Mléčné dráhy by mohla vysílat silný úzkopásmový signál na frekvenci neutrální linie vodíku nebo v její blízkosti.

Název Wow! vznikl zcela náhodou, když překvapený astronom signál uslyšel. Ehman jen prostě na stránku napsal "Wow!" a to už tak zůstalo. Po signálu pak bylo pátráno, ale bez konkrétních výsledků. Nyní však máme stopu.

Odkud signál přišel?

I když od záznamu vědci celá desetiletí pátrali po původci signálu, vše bylo marné. V roce 2014 se pak na internetu objevila zpráva o tom, že Wow! signál s největší pravděpodobností pochází z nějaké přírodní události. Mimozemšťané tak byli tentokrát ze hry. Ale mnozí experti se nevzdávali. Snažili se vytvořit jednorázová vysílání, která vysílali ke hvězdokupám.

Poté se Alberto Caballero rozhodl prohledat katalog hvězd z družice Gaia Evropské kosmické agentury. Hledal tak možné kandidáty, kteří mohli být původci signálu. A našel!

"Našel jsem konkrétně jednu hvězdu podobnou Slunci. Objekt s označením 2MASS 19281982-2640123 vzdálený asi 1 800 světelných let, který má teplotu, průměr a svítivost téměř totožnou s naším hvězdným společníkem,“ řekl Caballero, který později studii publikoval v časopise International Journal of Astrobiology.

Hledání života ve formě, jakou známe

Protože dodnes nevíme, zda jinde ve vesmíru život existuje, pokusy o zachycení původce signálu byly směřovány na hvězdy podobné Slunci. Podle Caballera je právě v těchto místech dobré hledat případné obyvatelné planety či civilizace.

"V galaxii jsou miliardy hvězd a my musíme přijít na nějaký způsob, jak je zúžit," dodala historička Rebecca Charbonneauová. „Lidé mají pouze jeden údaj, a to sami sebe, když uvažují o tom, jaké typy technologií mohou mimozemšťané mít nebo jak by tyto technologie mohli používat.“

Malá naděje na umělý původ mimozemské zprávy však zůstává. Život tak, jak ho známe, by s největší pravděpodobností mohl vzniknout v planetárních systémech s hvězdami podobnými Slunci. Nyní tedy my vysíláme inteligentní signály do vesmíru a snažíme se najít jakoukoli odezvu. Wow!

