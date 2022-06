Čínští vědci říkají, že možná detekovali signál od mimozemské inteligence

Čínští vědci údajně zachytili signál mimozemské civilizace

Kdyby se skutečně podařilo zachytit signál od mimozemské civilizace, byla by to obrovská senzace! Ač čínští vědci tvrdí, že možná tento signál objevili, ještě je to potřeba dokázat. A jak víme, skeptiků je více, určitě více než nadšenců. Jedná se o planý poplach? Anebo teleskop FAST skutečně zaznamenal signál od civilizace z vesmíru?