Lenka Bělská 14. 7. 2024

Česko hlásí šokující rekord. Celkový počet diabetiků přesáhl podle posledních dat jeden milion případů. Podobný trend se navíc objevuje po celém světě. Lékaři proto varují před epidemií cukrovky. A to se děje i přestože víme, co toto onemocnění způsobuje. Na co si dát pozor?

