Vědci zachytili miliony signálů z vesmíru Původně se zdálo, že jsou mimozemské

Debaty o tom, zda je lidstvo skutečně ve vesmíru samo, nebo někde existuje planeta s jinou inteligentní civilizací, se vedou již po staletí. Nyní však mají astronomové k dispozici přístroje, které by mohly pomoci zásadní otázku zodpovědět.

Astronomové zachytili miliony signálů z vesmíru a díky moderním technologiím se jim podařilo zjistit, odkud pocházejí. Na signály, kterým se říká technosignatury, se vědci zaměřili především kvůli zkoumání vesmíru s cílem odhalit mimozemské civilizace.

„Jednou z velkých výhod hledání technosignatur v rádiových vlnových délkách je to, že tento způsob není tak energeticky náročný, a přitom je citlivý i na signály vyzařované ze vzdálenosti tisíců světelných let,” nechal se pro server Science Alert slyšet astronom Jean-Luc Margot z Kalifornské univerzity v Los Angeles podle webu Deník.cz.

„Dokážeme například detekovat zprávy vyslané planetárním radioteleskopem Arecibo až do vzdálenosti více než 400 světelných let. Pokud by existoval vysílač pouze tisíckrát silnější než Arecibo, což je pro pokročilou civilizaci triviální vylepšení, dokázali bychom jím vyslanou zprávu sledovat až do centra galaxie. Objem galaxie, který lze zkoumat a pátrat v něm pomocí rádiových vln po technosignaturách, je obrovský,” dodal ještě atronom.

V nedávné době zkoušel Margot a jeho tým najít další technosignatury pomocí amerického obřího radioteleskopu v Green Bank ve Virginii. Celkem během operace zaznamenali více než 26 milionů technosignatur, které s velkou pravděpodobností mohly být důkazem existující mimozemské civilizace.

Po bližším prozkoumání však vědci zjistili, že signály pochází ze Země. Stěžejní pro zachycení případné technosignatury z vesmíru, je překonání rádiového šumu vyvolávaného člověkem. navigační a satelitní technologie, mobilní telefony, mikrovlnné trouby, letadla, komunikace, to všechno vyvolává vysokofrekvenční záření, které by možný mimozemský signál mohlo lehce zakrýt.

Tým se proto chce ve své budoucí práci zaměřit právě na překonání těchto překážek. Šance, že by byla ve vesmíru zaznamenána mimozemská civilizace, podle vědců stále existuje. „Toto pátrání by mohlo zodpovědět jednu z nejhlubších vědeckých otázek naší doby: Jsme ve vesmíru sami?” řekl ještě Margot.