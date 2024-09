Externí autor 6. 9. 2024 clock 5 minut

I když se snažíme, náš život není vždy radostný a plný pozitivity, ale přicházejí i těžkosti. Podívejte se, která znamení zvěrokruhu dokážou tuhle životní etapu ustát nejlépe a která nejhůře. Zjistěte, do které skupiny patříte.

Jednotlivá znamení zvěrokruhu nám poskytují určité návodné rady, kterými bychom se měli řídit. A upozorní nás i na to, jak přistupujeme ke dnům, které bychom nejraději vymazali z kalendáře.

Kozoroh (22. 12. – 20. 1.)

Jestli se nějaká vlastnost dá Kozorohovi přičíst k dobru, pak je to jeho vytrvalost, a to jak v těch dobrých časech, tak především v těch špatných. Jinými slovy, Kozoroh se nikdy nevzdává. Zachová chladnou hlavu i v té nejhorší chvíli a hledá praktické řešení.

Štír (24. 10. – 22. 11.)

Ve chvíli, kdy se Štír dostane do složité situace, ponoří se hluboko do problému a svým vyšetřovacím instinktem pátrá po řešení. A taky ho najde, i kdyby bylo ukryté „metr pod zemí“. Štír přistupuje k překážkám s mimořádným odhodláním a svou vynalézavostí zvládne jakoukoli nepřízeň.

Lev (23. 7. – 22. 8.)

Pokud se Lev dostane do potíží, rozhodně se nevzdává. Jeho zbraní je značná sebedůvěra a ohnivé odhodlání, že těžkosti zvládne. Věří si, což je základ, aby zdolal jakoukoli výzvu bez ztráty kytičky. Jeho další výhodou je kreativní myšlení, které mu pomáhá přicházet na mnohé inovativní způsoby řešení.

Beran (21. 3. – 20. 4.)

Beranovi se nedá upřít, že je smělý a odvážný. K výzvám se staví čelem a projevuje pozoruhodnou odvahu. Současně se nebojí riskovat, takže často zdolává i ty překážky, které na první pohled vypadají jako nedobytné. V určitém smyslu by se dalo říci, že si životní výzvy užívá, ale jeho problémem je, že bývá dost impulzivní, což ve vypjatých situacích není zrovna dobré.

Býk (21. 4. – 21. 5.)

Těžké časy Býkovi pomáhá řešit jeho odhodlání a praktický přístup. Když čelí výzvám, projevuje pozoruhodnou trpělivost a odolnost. Nedá se tak snadno ovlivnit dočasnými neúspěchy a je vytrvalý. Na druhou stranu mu občas může překážet jeho tvrdohlavost, se kterou nevidí jiné cesty k řešení potíží.

Rak (22. 6. – 22. 7.)

Emocionálně hluboké a intuitivně silné vodní znamení Raka se při řešení problémů spoléhá na svou intuici, která je provádí složitými obdobími života. K překážkám přistupuje s empatií a na stejné úrovni hledá i cesty, jak se s potížemi vypořádat. Občas může být v Rakovi citově zabarvených řešení ale tolik, že ho oslabí a on neví, jak dál.

Panna (23. 8. – 22. 9.)

Plusem Panny je její pečlivá a analytická povaha, díky které řeší výzvy s efektivní přesností. K překážkám se postaví systematicky, pečlivě analyzuje každý krok a problém dělí na jednotlivé fáze. Se smyslem pro detail a praktické řešení dokáže navrhnout správnou strategii. Problém ale je, že někdy bývá až příliš pedantská, což situaci emocionálně zhoršuje.

Střelec (23. 11. – 21. 12.)

Střelci mají optimistickou povahu, se kterou se všechny problémy zvládají podstatně lépe. Potíže řeší tak trochu „na pankáče“, ale to nic proti ničemu, protože k cíli dojdou. Jako problém se spíš jeví jejich nezodpovědnost, která může být důvodem, proč se překážka zdá horší než ve skutečnosti je.

Vodnář (21. 1. – 20. 2.)

Když je Vodnář konfrontován s životní překážkou, přistupuje k ní se svou jedinečnou schopností myslet „out of box“ a bleskurychle vymyslí nějaký jedinečný inovativní nápad. Jako nesmírně kreativní člověk se umí dívat na řešení problému v širších souvislostech. To je současně i jeho potíž, protože mu občas uniká, do jak velkého maléru se dostal.

Ryby (21. 2. – 20. 3.)

Vodní znamení Ryb je známé svou soucitnou a tak trochu zasněnou povahou. K překážkám přistupuje empaticky a snaží se pochopit, proč se to či ono stalo. Problém je v tom, že se takovými situacemi nechá převálcovat. I přes svou schopnost kreativního myšlení tak potřebuje pomoc okolí, aby se z potíží dostalo.

Váhy (23. 9. – 23. 10.)

Váhy nesnášejí konflikty. V životě je pro ně důležitá harmonie a soulad. Při konfrontaci s překážkami hledají cestu, jak celou situaci urovnat. Jejich problémem ale může být problematické rozhodování. Nejdřív si totiž musí vše důkladně promyslet, aby mohly následně přijít s oboustranně výhodným řešením. I přesto pro ně taková situace nebývá snadná.

Blíženci (22. 5. – 21. 6.)

Blíženci jsou známí svou pohotovou a přizpůsobivou povahou. Při řešení výzev využívají svých analytických schopností a faktu, že se umí přizpůsobit každé situaci. Pokud ale věci nejdou podle jejich představy, často ztrácí nervy. Díky své proměnlivé povaze se nedokážou držet jednoho směru a neustále hledají nové cesty kudy z problému.

Zdroje: astrotalk.com, www.svetzeny.cz, www.gala.de