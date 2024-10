Externí autor 23. 10. 2024 clock 3 minuty gallery

Být slavným neznamená jen zářit ve světlech reflektorů, rozdávat podpisy a úsměvy fanouškům i médiím a topit se v penězích. Sláva s sebou nese i různá úskalí, a právě co se týká fanoušků, nemusí to být vždy jen příjemné záležitosti. Takový Mistr Gott by mohl jen vyprávět.

Za svou dlouhou a bohatou kariéru stihl několikanásobný zlatý slavík posbírat nesčetně fanoušků nejen v Česku a na Slovensku, ale také po celém světě. Nikoho nepřekvapí, že valná většina jeho fanouškovské základny byly ženy, a to různého věku napříč generacemi.

Jedna z nich se ale přeci jenom vymykala „standardům” a svým neobvyklým až fanatickým chováním přilákala pozornost médií. Jmenovala se Hannelore Uhl a pan Gott si s ní zažil nejeden krušný zážitek.

Mistr zachoval chladnou hlavu

To, co se Mistrovi přihodilo, by jen těžko někdo z nás dokázal zvládnout s takovou bravurou a chladnou hlavou.

„Zazvonila pozdě v noci, my jsme se ženou otevřeli a říkáme: Co si přejete? A ona: Já jsem pověřená Ježíšem Kristem, abych sdělila, že jenom my k sobě patříme, že tvoje žena je jen divadlo, ty fotky jsou montáže! Je to lež a ty to musíš uvést na pravou míru… Tak jsem jí odpověděl: Ty si myslíš, že máš k němu drát jen ty? Já jsem s ním před chvílí mluvil a on mě před tebou varoval,“ cituje Gottova slova web Blesk.cz.

Protože Hannelore nikdy neprovedla nic, za co by jí české úřady mohly persekuovat, měl Mistr smůlu. To v Německu na to zákony mají, a tak tam měla fanatická Gottova fanynka zákaz se k českému zpěvákovi přiblížit.

Hannelore nenáviděla Ivanu

Byla to právě Gottova nová přítelkyně Ivana, která Hannelore tak pila krev. A to v té době ještě netušila, že se tato o mnoho let mladší kráska stane později jeho manželkou. Ke cti Mistrovi slouží ještě to, že ačkoliv to muselo být skutečně nepříjemné, nikdy svou fanynku nehnal před soud.

„Co by tím získal? Jenom by dal potravu novinářům, že Karel Gott žaluje fanynku. To byly přesně věci, které nechtěl," prozradil pro redakci Extra.cz tajemník Karla Gotta.

K této vcelku nešťastné záležitosti se ale přeci jenom váže jedna úsměvná vzpomínka. Bylo to při natáčení televizní povídky Škoda lásky, kterou připravoval režisér Jan Hřebejk se scenáristy Petrem Šabachem a Petrem Jarchovským.

„Celá ta scéna je dalším pokusem Karla Gotta zbavit se šílené fanynky Máji v podání herečky Zory Valchářové-Poulové, která ho neustále sleduje,“ řekl tehdy Hřebejk.

Scénář podle skutečné Hannelore

A co na to samotný Mistr? Nebál se přiznat, že se scénář zakládá na skutečných událostech a pojednává o skutečné fanatičce Hannelore. Připustil, že se jeho náruživá fanynka nejspíš v televizi pozná. Což ostatně asi také bylo účelem.

Z čeho byl ovšem Karel Gott úplně na větvi, bylo to, že ho Jan Hřebejk nechal říci více než jednu větu.

„Jsem rád, že mi dal pan Hřebejk konečně delší roli, ne jako v minulém filmu Nestyda,“ smál se tehdy Karel Gott.

Zdroje: blesk.cz, extra.cz