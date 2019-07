Tragedie při natáčení Šíleně smutné princezny: Smrt změnila obsazení hlavní role

Šíleně smutná princezna s Helenou Vondráčkovou a Václavem Neckářem přináší radost a smích. Ale málokdo ví, že při natáčení hercům do smíchu vůbec nebylo. Do pohádky zasáhla smrt.

Pohádka Šíleně smutná princezna rozdává rok co rok radost. Tisíce lidí se na ni s úsměvem dívají, protože jim zvedne náladu a domov prozáří pohodou. Jenže skoro nikdo netuší, že natáčení tak úsměvné nebylo.

Vlastně celý pohádkový film v hlavních rolích s Helenou Vondráčkovou a Václavem Neckářem byl ze začátku zakletý a vypadalo to, že se vlastně nedostane ani mezi diváky. Režimu se nelíbil a musel být uschován v archivu.

Heleně Vondráčkové bylo opravdu do pláče

Komunistům se nelíbilo obsazení optimistické pohádky, trnem v oku jim byl především rádce Ypsilon Darek Vostřel. V době, kdy film cěkal na svou premiéru, přišla jiná rána.

Během natáčení totiž onemocněl herec Rudolf Deyl mladší, který hrál krále, tátu Heleny Vondráčkové. Diagnostikovali mu rakovinu, ale umělec bojoval, všichni doufali, že ten boj vyhraje. Bohužel ale nakonec zákeřné nemoci podlehl.

Byla to obrovská tragédie nejen lidská, ale i pracovní. Pohádka totiž nebyla dotočená a najednou jedna z hlavních postav byla mrtvá. Co teď? Přemýšleli, že by prostě celé natáčení zrušili a Šíleně smutná princezna by zůstala nedotočená.

Nakonec ale přeci jen filmaři přišli s řešením. Podařilo se jim najít herce, který byl aspoň trochu podobný Rudolfu Deylovi. Králem na pár záběrů se stal Bohuš Záhorský a většina lidí nakonec ani rozdíl nepoznala.