Když se natáčela jedna z nejoblíbenějších českých pohádek, musel se štáb v průběhu práce vypořádat s obrovskou tragédií. Jeden z herců totiž zemřel, a tak bylo třeba rozhodnout, jak naložit se zpola hotovým filmem.

Hlavní roli v této nezapomenutelné pohádce, princeznu Helenu, si zahrála známá zpěvačka Helena Vondráčková. Její protějšek, prince Vaška, zase ztvárnil herec Václav Neckář.

Otce princezny původně hrál herec Rudolf Deyl mladší, který se proslavil jako Doug Badman ve filmu Limonádový Joe. Nicméně bohužel řízením osudu muselo dojít ke změně.

V roce 1967 se totiž jeho zdravotní stav prudce zhoršil, a on tak naprosto nečekaně zemřel na rakovinu. To zaskočilo nejen kolegy ze štábu, ale pochopitelně především jeho nejbližší.

Konec přišel nečekaně

Jak prozradila pro Blesk jeho manželka Dáša Deylová, s rodinou si herec vyrazil na dovolenou k moři. Po návratu si ale stěžoval na všemožné obtíže, především velkou únavu, bolest žeber a dechovou tíseň.

„Tady vidíte, jak blbne – a za tři měsíce byl na prkně,” okomentovala vdova jednu z posledních fotografií jejího muže s tím, že během dovolené nic nenasvědčovalo tomu, co mělo přijít jen za několik měsíců.

Manželé tehdy požádali o pomoc lékařku, která byla rodinná známá a měla již v péči jejich dceru. Ta zjistila, že jedna z Deylových plic prakticky nefunguje. Protože se jí to nezdálo, pro jistotu ho odeslala do nemocnice k dalšímu vyšetření.

Rakovina mu sežrala kloub

„Zjistili, že tam měl vodu. Byla až u srdce! Oni mu ji pak odsáli, ale našli tam i krev. A to avizovalo něco nedobrýho. Tak mu vzali i kostní dřeň a přišli na to, že to je rakovina,” uvedla Dáša Deylová v dokumentu Příběhy slavných z produkce České televize.

Nemoc v jeho případě postupovala velmi rychle a ke konci již měl velmi silné bolesti. „Když mu rakovina sežrala ramenní kloub, museli mu dát bandáž, aby se vůbec mohl opírat o ruku,” zavzpomínala vdova.

S manželem se tehdy snažila strávit co nejvíce času, který jim společně ještě zbýval, a tak s ním byla také v jeho posledních okamžicích, které pro ni byly velmi emočně náročné.

Pohádka se nakonec dotočila i bez něj

„Kolem půlnoci se začal tišit a já mu šeptala do ucha, že to nesmí vzdát. Odešel potichounku, byl konec...,” svěřila se Deylová, kterou i s odstupem času vzpomínka rozplakala.

Smrt herce způsobila velký poprask také na place při natáčení Šíleně smutné princezny. Rudolf Deyl již měl v době smrti řadu obrazů natočených, a tak režisér Bořivoj Zeman stál před těžkou volbou, jak s rozpracovaným filmovým materiálem naložit.

Kolegové zesnulého byli zdrcení a odmítali pokračovat v natáčení bez něho. Deylův odchod je velmi zasáhl. Nakonec ale padlo rozhodnutí, že role bude přeobsazena. Krále Dobromysla tak hrál Bohuš Záhorský.

Vondráčková se s Deylem nesetkala

Smutek vyvolává tato vzpomínka také v Heleně Vondráčkové, třebaže se ve skutečnosti s Rudolfem Deylem na place nikdy nesetkala.

„Já jsem se bohužel s panem Deylem, kterého jsem si velmi vážila, nesetkala. Nebyla jsem u obrazů, které natáčel. Ani jsem nezaznamenala tu výměnu za Bohouška Záhorského, se kterým jsem pak každý den natáčela,” vysvětlila pro Blesk.

