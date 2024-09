Dorůstá výšky až 80 cm a znát bychom ji měli všichni. Poznali jsme ji v dětství, jen jsme na to v dospělosti zapomněli. Silenka nadmutá je však tím nejlepším možným čističem jater a mimo to naprosto skvěle chutná.

Silenka nadmutá

Silenka nadmutá (latinsky Silene vulgaris) je bylinkou, kterou na území České republiky najdeme zcela běžně.

Dorůstat může do výšky až 80 cm a její velkou výhodou je, že kvete až do listopadu. Všichni máme dostatek času si ji natrhat do zásoby.

Silenku nadmutou poznáme podle bílých nebo narůžovělých květů. Jde o bylinku, která má pro naše zdraví celou řadu zdravotních výhod.

Sbírají se poupata a mladé listy. Silenku nadmutou lze použít jako vnitřně, tak vně našeho těla. S čím vám tato bylinka, kterou si jistě pamatujete z dětství, vlastně pomůže?

Využít jejích účnků můžete v případě, že jste se popálili. Silenka nadmutá je totiž tím nejlepším přírodním lékem na popáleniny všeho druhu.

Čistič jater

Obecně platí, že je tato bylinka skvělým pomocníkem na všechny kožní obtíže. Pomůže vám vyléčit nepříjemnou vyrážku i bolestivý ekzém.

Silenka nadmutá pravá:

Zdroj: Youtube

Silenka je také jedinečným čističem jater, které nejen revitalizuje, ale také jim pomáhá si nově nabitou vitalitu udržet.

Využít ji můžete také v případě, že vás trápí časté záněty močových cest. Důvodem jsou její močopudné účinky, které čistí močové cesty a zbavují nás dokonce i močových kamenů.

Silenku lze použít také jako lék na bradavice. Zatočí i s těmi, na které jsou všemožné tinktury z lékáren krátké.

Silenku nadmutou ale můžete využít i v kuchyni. Důvod je prostý: Skvěle chutná. Přidat ji můžete do salátů, vaječných omelet nebo rizota.

Pokud si chcete se silenky připravit čaj, zalijte 1 lžičku sušené bylinky 250 ml horké vody a nechte 15 minut louhovat. Poté teplé po doušcích popíjejte. Vně ji lze použít jako obklad, který připravíte z namletím listů bylinky na kaši. Tu následně přikládáte na postižená místa.

Zdroje: www.bylinkyprovsechny.cz, www.zahradnictvi-flos.cz, hnojik.cz