Externí autor 30. 5. 2024 clock 3 minuty

Pokud dokážete zvládat obtížné situace, přijímat závažná rozhodnutí, projevovat určitou míru odvahy a vytrvalosti při plnění všelijakých úkolů, jste obdivuhodně charakterní, statečná a silná. Nejspíš patříte do jednoho z následujících tří znamení zvěrokruhu.

Definice statečnosti v každodenním životě má spoustu podob. Hodně záleží na tom s čím a kým se musíme potýkat. Někomu ale hvězdy nadělily této vlastnosti vrchovatě, protože jinak by všechny životní karamboly sotva ustál. Tak se pojďme podívat, která znamení zvěrokruhu můžeme označit za životní bojovníky.

Beran (21. 3. – 20. 4.)

Beranům hvězdy určily první pozici ve znameních zvěrokruhu. Milé dámy, proto jste nejspíš takové odvážné průkopnice v tom, co ještě nikdo nedělal. Na rozdíl od nás ostatních, kteří máme strach z novot a rozhodně nejdeme do něčeho, co neznáme a zároveň se toho bojíme. Pro vás jsou takové kroky zásadní. Vzrušení z nového dobrodružství, a nemusí to být vždy jen sjezd alpských velikánů nebo přechod Sahary, vám pomáhá se posouvat dál.

Fandíme vám, protože se nevzdáváte, umíte přijímat prohry, statečně čelit životním těžkostem, ale přesto se vždy vzchopíte a kráčíte dál. Komfortní zóna je pro vás jenom slovní spojení, které pravidelně rozpouštíte pro dobro věci. Vše, co vás v životě potká, berete jako příležitost. I to, co ostatní vnímají jako riziko. Jenže pro vás riskování znamená posouvat své hranice. A to je pro vás v takovou chvíli asi nejdůležitější.

Lev (23. 7. – 22. 8.)

Žena Lvice je statečná zejména proto, že je cílevědomá a jde za svým. Nebojí se překážek, i kdyby byly sebehorší. Je ochotná udělat cokoli, aby dosáhla vytyčené mety. Nic a nikdo jí nebude stát v cestě, a pokud ano, dokáže ho řádně „potrhat“. Na druhou stranu má charakter a vždy jedná na rovinu. Je přesvědčená, že dokáže skály lámat, a taky to udělá, i kdyby musela tu sbíječku někde ukrást.

Když Lvice řekne, že něco zvládne, věřte jí to. Není jenom statečná a zásadová, ale také je vždy pozitivně naladěná. To jsou její největší přednosti, nemluvě o nakažlivém optimismu, který Lvice šíří, kudy chodí.

Štír (24. 10. – 22. 11.)

Víte, co reprezentuje Štír? Kromě jiného i odvahu, sílu a nebojácnost. Nelze se proto divit, že Štírky jsou silné a odvážné holky. O svých krocích vždy důkladně přemýšlejí a zvažují jejich klady i zápory. Na druhou stranu si Štírka dává pořádně velké cíle. Často jí ani nic jiného nezbývá, protože život ji postaví před nelehké úkoly.

Jestli se zrozenkyně tohoto znamení nebojí? Ale to víte, že ano. Jenom vědí, odkud jejich strach pramení. To je důležité proto, aby ho dokázaly překonat. Což ony zvládnou na jedničku s hvězdičkou.

Většina z nás projevuje odvahu při obecných záležitostech. Jakmile způsobí malér blízký člověk, přemýšlíme, jak bychom celou věc ututlali a tématu se vyhýbáme. Tohle rozhodně neplatí pro Štírku. Je natolik čestná a charakterní, že se beze strachu pustí do konfrontace s tím, kdo sešel z cesty, i když je to třeba její příbuzný.

