Jsou hezčí Češky nebo Slovenky? Dle Silvie Lakatošové jsou krásné ženy na celém světě, ale z vlastních zkušeností ví, že se v zahraničí říká, že mezi nejkrásnějšími jsou ty z „Československa“. Jednou „nej z těch nej“ se stala v roce 1993, kdy získala korunku poslední federální miss.

Před třiceti lety

Kdyby existovaly soutěže krásy zralých padesátnic, paní Silvie by rozhodně nebyla bez šancí. Stále vypadá mladistvě a udržuje si svou postavu. Jak ji ale změnilo život vítězství v soutěži Miss Československa? Asi zbytečná otázka, protože prostě „naprosto“. Na finále v Karlových Varech má nezapomenutelné zážitky. Z paměti ji nikdy nevymizí moment, kdy při vyhlášení vítězky zaznělo její jméno, ale ani na obrovský potlesk, když v tehdy volné disciplíně jako bývalá tanečnice z Lúčnice zatančila v kroji Detvy.

Následující rok se zúčastnila Miss Universe na Filipínách, kde skončila čtvrtá. Nebyla to jen samotná příčka, hrdá byla hlavně na to, že zviditelnila své rodné (a znova vzniklé) Slovensko. A jak se sama domnívá, úspěch v soutěžích krásy jí zařídil osud, který ji poslal na cestu tímto směrem.

Od roku 1999 byla národní ředitelkou Miss Universe Slovenské republiky. Soutěž v poslední době však měla dlouhodobě nízkou sledovanost a po nevydařeném ročníku v září 2022 a spory se sponzory, kteří jí dluží značné finanční částky, se s těžkým srdcem letos rozhodla udělat za prací ředitelky tečku a ukončit spolupráci s Miss Universe Organisation.

Jak nestárnout

Jako žena, která je spojená se soutěžemi krásy chce, a měla by vypadat dobře. A vypadá. Ale není to tak říkajíc zadarmo, neustále na sobě pracuje. Základem je pohyb – cvičí, a když nic jiného, alespoň si třikrát v týdnu vyrazí na dlouho svižnou procházku. Svou pleť si nechává hýčkat v kosmetických salonech. Ač není proti estetickým zákrokům, sama dává přednost pleťovým sérům a kvalitním krémům a hlavně masážím, nejen obličeje, ale i celého těla. Dle jejího názoru však krása ženy vyzařuje hlavně z jejího nitra.

close info Profimedia zoom_in Silvia Lakatošová v roce 2019

Silvia dnes

Silvia Lakatošová se narodila v Bratislavě dne 7. května 1973. Jejím manželem je více než třicet let moderátor, producent a režisér Pavel Chovanec. Jak říká, on ví, jaká je, pozná, co ji trápí a jak se cítí, vždy stojí při ní a ví, jak ji rozesmát. Prý by si za život s ní zasloužil Nobelovu cenu. Mají spolu syna Christiana a dceru Valentinu.

Paní Silvia je majitelkou agentury, která pořádá společenské akce pro významné domácí i zahraniční společnosti, módní přehlídky, filmové dokumenty a živé přenosy. V minulosti ji soutěže krásy stály hodně času, nyní ho může věnovat sobě a své rodině. Má ale v plánu znovu se zapojit do jiných mezinárodních soutěží krásy, třeba Miss Earth.

close info Profimedia zoom_in Silvia Lakatošová si stále udržuje mladistvý vzhled

