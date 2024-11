Externí autor 17. 11. 2024 clock 3 minuty gallery

Dnes nemusíte mít „opravdovou” práci, abyste se uživili. Novým populárním zaměstnáním je „influencer”, tedy člověk, který díky svým sledujícím získává peníze a má velký vliv. Nicméně najdou se i tací, kteří sociální sítě využívají například jako svoje portfolio. A tak se seznamte se Silvií Mahdal.

Abyste zaujali své sledující a měli jich co nejvíce, případně svůj počet neustále zvyšovali, musíte být kreativní. A to Silvie Mahdal rozhodně je. Že jste o ní nikdy neslyšeli? To je možné, ale určitě jste už, ač nevědomky, narazili na její umění. Je to totiž nesmírně nadaná kreslířka.

Ačkoliv se to podle jejího jména nemusí zdát, Silvie je Češka a je na to hrdá. Původně vystudovaná právnička začala kreslit už ve svých sedmi letech, kdy lidem v hospodě dělala lihovkou na ruce „tetování”. Dnes je jejím nejčastějším nástrojem tužka, a co s ní dokáže tato mladá dáma vykouzlit, tomu byste jen těžko uvěřili.

To není fotka, to je kresba

Její kresby totiž na první pohled vypadají jako fotografie. Nenechte se ovšem zmýlit, tato dáma není fotografka, ale kreslířka. Všechno, co vidíte na jejím instagramovém profilu, jsou pečlivě propracované kresby, a to do nejmenšího detailu. Z jejích děl se vám zatají dech, spadne brada, podlomí kolena... A nebo všechno najednou.

Když se o Silvii začalo mluvit i v Česku (na rozhovor si ji například pozvali z časopisu Forbes), měla na svém Instagramu něco přes jeden milion sledujících. Jenže to bylo před třemi lety. Za tu dobu tato nesmírně talentovaná umělkyně stihla svůj počet followers navýšit na 2,7 milionu, čímž předstihla i do té doby nejúspěšnějšího Čecha, a to Petra Čecha.

Více sledujících než Mareš, Čech i Kovy

V tu dobu veškeré texty právě zmiňovaly, že Silvie má sice více sledujících než Leoš Mareš (který jich i tak má dost), ale prvenství jí právě uniká kvůli Čechovi. To dnes ale už neplatí. Předstihla i takové internetové hvězdy, jako je Kovy. A kdo že to je?

O Silvii mnoho informací na internetu nenajdete. Co je ovšem jasné na první dobrou je, že je to žena s neskutečným talentem, a k tomu všemu je ještě krásná. Zpět ovšem k její tvorbě. Naprostá většina jejích příjmů pochází z Instagramu a YouTube. Její fanoušci ji také podporují na Patreonu, což je platforma, která umožňuje fanouškům nebo „patronům“ platit tvůrcům za jejich práci.

Nejčastějším nástrojem, který Silvie pro tvorbu používá, je tužka. Mimo to ale také často sáhne po uhlu, mikrotužce, bílé tužce nebo štětci, který slouží k finálnímu završení celého výtvarného díla.

Protože se jedná o skutečně jemnou, detailní a precizní práci, Silvie při tvoření používá bílé rukavičky, aby kresbu nerozmazala nebo jinak nepoškodila.

Dívky, oči, ruce i květiny

Tematicky je Silvie zaměřena hlavně figurálně, v jejím portfoliu tedy naleznete hlavně portréty, a to ženské. Občas se tam ale také mihne nějaká květina nebo detaily lidského těla jako oči, ruce nebo vlasy.

Pokud vás její tvorba zaujala a chtěli byste se také naučit kreslit, máte šanci. Silvie totiž pořádá kurzy, a to po celém světě. Probíhají samozřejmě online, ale od této neskutečné umělkyně obdržíte rady, jak se vše naučit a také vám dá různé tipy a triky.

Na tvorbu Silvie Mahdal se můžete podívat v naší galerii.

