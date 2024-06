Externí autor 30. 6. 2024 clock 3 minuty gallery

Je tomu už přes 40 let, co na filmová plátna vtrhla úspěšná trilogie Zdeňka Trošky Slunce, seno. Jestliže filmy nestárnou, to samé se nedá říci o hercích, kteří v nich účinkují. Někteří se změní více, někteří méně a někteří doslova zmizí z povrchu zemského. Poznáte, kdo je na úvodní fotografii?

Vloni to bylo na rok přesně čtyřicet let, co uběhlo od první klapky prvního dílu divácky oblíbené série o českých vesničanech v obci Hoštice. V roce 1983 to byla také první filmová záležitost pro tehdejšího čerstvého absolventa brněnské JAMU, který v Troškově filmu ztvárnil roli mladého studenta.

Jeho představitel na tuto dobu dodnes velmi rád vzpomíná a také má v zásobě dostatek zábavných historek, z nichž ale ne všechny jsou publikovatelné. Tu, kdy padla první klapka, si ale pamatuje dodnes a naštěstí se při ní nic kontroverzního nestalo. „To jsme čekali v poli s farářem, kterého hrál pan Kopřiva. A hned poté, co jsme zahráli tu scénku, vyjely kombajny, které čekaly zase na nás, aby mohly posekat obilí,“ zavzpomínal v rozhovoru pro Český rozhlas.

Každý ho měl rád, vzpomíná režisér Troška

Na herce ve velmi dobrém vzpomíná i samotný režisér Zdeněk Troška. „Všichni ho měli nesmírně rádi, taky kdo by ho neměl rád. V jeho divadle jsem viděl třikrát za sebou jejich Revizora od Gogola a nejen, že to krásně režíroval, ale také to fantasticky zahrál. Viděl jsem několik různých inscenací včetně legendární z roku 1968 ze Semaforu, ale zdaleka nejlepší je ta plzeňská z divadla Pluto. To je naprostá nádhera,“ prozradil pro web Život v Česku.

Kromě té největší popularity, kterou mu samozřejmě přinesla televize a stříbrné plátno, se hojně pohyboval i na prknech divadelních, ostatně jak to naznačil už Troška v předešlém vyjádření. V divadle Josefa Kajetána Tyla v Plzni působil přes deset let a následně se přesunul do Činoherního klubu.

Zde se rovnou po hlavě vrhnul do slavného dramatu Jeana-Paula Sartra s názvem S vyloučením veřejnosti, které se odehrává v pekle. A nebylo by to jen tak, aby se u toho něco nepřihodilo. Jednou se stalo, že málem představení nestihl, jindy mu zas jeho herecká kolegyně Libuška Šafránková narazila žebro.

S Troškou si plácli i na další projekty

Vraťme se ale k filmu. Spolupráce se Zdeňkem Troškou náramně fungovala, a tak si plácli i na další projekty. Umělec se tedy objevil i pohádce Nejkrásnější hádanka a další trilogii s názvem Babovřesky. Nezapomněl ani na televizi, vidět jste ho mohli v seriálech TV Nova Okresní přebor a Ordinace v růžové zahradě, dále pak v Náměstíčku nebo Kameňáku.

V současné době hraje v divadle Pluto, což je komediální divadlo v Plzni. Principálkou je zde jeho manželka Jindřiška. Tento čtyřiašedesátiletý herec a režisér nejraději tráví volný čas cestováním, případně na své chalupě na Slapech.

Sympatickým pánem na úvodní fotografii samozřejmě není nikdo jiný než představitel Šimona Pláničky – Pavel Kikinčuk.

