Loni oslavila známá seriálová, filmová a divadelní herečka Simona Babčáková své 50. narozeniny a s nimi přišla velká změna. Herectví, které miluje, dala jinou formu, propojila s ním své řečnické a improvizační schopnosti i třicetileté zkušenosti a rozhodla se tvořit si život dle svých představ.

Sbohem jeviště, sbohem natáčecí studia

Stejně jako mnoho jiných umělců, i šumperskou rodačku, absolventku Zlínské školy umění, skvělou herečku a improvizátorku Simonu Babčákovou (*21. února 1973) doba lockdownu zasáhla. Zhroutil se jí dosavadní způsob života, měla strach, co bude dál, jak se postará o rodinu. Hlavou se jí honily chmury a obavy, že nic jiného, než hrát neumí, a že už není užitečná. Prožila stavy plné úzkosti. Uvědomila si ale, že pokud by jim podlehla, zahodila by tak i kus svého života. Pokusila se „zvědomit“ si, co vše umí, v čem je dobrá, na co má talent, a čím se kromě herectví léta zabývá.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Paní Simona v pořadu Všechnopárty Karla Šípa, 2012

Kromě koníčků, jakými jsou živé koncerty, výstavy, četba, sledování filmů a návštěva divadel je totiž její vášní sebevzdělávání a osobní růst. Již třicet let studuje psychologii a filozofii, chodí na přednášky, semináře, pročítá knihy, prošla sebezkušenostním praktickým výcvikem principů života.

Život podle představ

Paní Simona si proto udělala pro sebe takovou inventuru života. Zjistila, že cítí stále větší potřebu, aby jí „věci“, které dělá, dávaly výraznější smysl. Ten se z toho, co ji do té doby naplňovalo radostí, během posledních dvou let začal vytrácet. Pocítila větší potřebu zhodnotit své zkušenosti tím, že je bude předávat dál. Jak říká, už někdy kolem dvaceti let cítila, že kolem padesátky přijde změna, a „uvěznění“ v době pandemie její rozhodnutí dát se jinou cestou, ho jen umocnilo. Navíc si uvědomila, že pokud si i ona chce tvořit život dle svých představ a přání, je to právě ten čas, kdy má ještě dost sil na velkou změnu.

Už před pár lety na svých One Human Show probírala s diváky věci mezi „nebem a zemí“, které jsou podstatné, abychom vědomě mohli vést spokojený život. Vycházela z letitého studování lidské existence, lidské bytosti, jejich podstaty, principů a možných vztahů, a rozhodla se své pracovní portofolio ještě rozšířit.

close info YouTube / YouTube zoom_in Simona Babčáková v oblíbeném sitcomu Comeback

Z jejího portfolia

Paní Simona do své nové činnosti přidala přednášky na téma vědomí, pravidla komunikace, a jak si vytvářet život podle vlastních představ. Následně začala působit také jako soukromá lektorka vědomé komunikace, což dle ní je vědomí toho, co člověk chce a proč, a jako to správně v příjemných vztazích vykomunikovat, abychom měli „radost ze života, důvěru v něj a mír v duši.“

Vědomé komunikaci v souvislostech, které si často neuvědomuje, se věnuje i v One human show Simony Babčákové aneb život, vesmír a vůbec, se kterou v obměnách vystupuje po celé republice. Při setkáních s diváky nabízí pohled na souvislosti, o kterých si chtějí promluvit, a spolu s nimi v pohodové atmosféře protkané jejím osobitým humorem hledá odpovědi na otázky, které je zajímají. Její povídání v roce 2024 doprovází hudebními předěly zpěvačka a hudebnice Tereza Antonie Nyass.

Sdílení vědomé komunikace jí dává pocit, že přispívá společnosti a její kultivaci, schopnosti dorozumět se o všem, včetně celosvětových změn, které se nás všech dotýkají. Kromě toho paní Simona moderuje benefiční akce neziskových organizací, ale hlavně odborné semináře a konference, které jsou pro ni i velkou příležitostí dalšího vzdělávání.

Simona Babčáková je také ambasadorkou Světové školy. Vypráví o ní na následujícím videu:

Zdroj: Youtube

Osobní růst

Herečka, lépe řečeno, dnes lektorka komunikací a průvodkyně vnitřními a vnějšími světy také pracuje na svém osobním růstu, třeba prostřednictvím osobních konzultací s odborníky ohledně své psychohygieny, využívá také metod jako je psychosomatická fyzioterapie a dalších. Součástí tvoření života dle jejích představ je i péče o vzhled, který, jak si uvědomuje, je podstatnou částí komunikace, ač neverbální.

V rámci celkové životné změny se paní Simona s radostí svěřuje do péče stylistky a vizážistky Moniky Lazarové, se kterou spolupracuje od účinkování ve StarDance. Jak uvedla v rozhoru pro Deník, konzultace s ní ji baví, a i to jí pomáhá uvědomit si kam se ubírá, čeho chce docílit a kým se stát. Nová image jen zvýrazňuje její jedinečné charisma, které svého času potlačily pubertální, netaktní a hloupé připomínky ohledně její „velkého objektu uprostřed obličeje“.

Vize a touhy

Simona Babčáková, jak se svěřila v rozhovoru pro „EP“, se prožíváním své nové „sebehodnoty“ vydala na dobrodružnou cestu dalšího mapování svých poznání. Jejím přáním je, aby se zapsala do našich srdcí nejen jako oblíbená herečka, ale také jako lektorka vědomé komunikace, sebepoznání a osobního růstu. Ráda by dostávala pozvánky na moderování přednášek, seminářů a konferencí především těch, které se zabývají tématy a návrhy řešení palčivých problémů, které nás trápí, a tak i ona mohla dál mohla růst.

Herectví pověsila na hřebík, ten však neztloukla do zdi napevno. Pokud by zjistila, že jí divadlo chybí, klidně by se, byť jen v jedné inscenaci na prkna vrátila. Spíš ji ale láká oblast scénářů. Pokud by dostala nabídku ztvárnit postavu ve filmu, která by jí dávala „hluboký smysl“, přijala by. Prozatím dává přednost cestě, která jí přináší svobodu vlastního rozhodování, možnost, jak naložit se svým časem a talentem a sdílet svá letitá poznání.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Simona Babčáková spolupracuje se stylistkou a vizážistkou

Zdroje: www.youtube.com, www.youtube.com, www.idnes.cz