Úspěšná česká modelka Simona Krainová (51) má o pět let starší sestru Yvonu Maléřovou (56), rozenou Krainovou. Sestry měly mezi sebou ještě donedávna velmi hezký vztah. Před nějakou dobou se ale rozhádaly kvůli plastikám a nyní si nemohou přijít na jméno. Která z nich se vám líbí víc?

Sesterská láska až za hrob

V roce 1968 v Havířově se narodila Yvona Maléřová Krainová a o pět let později, v roce 1973, vykoukla na svět budoucí modelka Simona Krainová. Yvona pracuje jako ekonomka na ostravské poště a živí se také jako influencerka. Se svojí sestrou Simonou měly ještě donedávna moc hezký vztah.

Obě dvě sestry si prošly už lecčím a ustály mnohem horší věci. Před rokem se svěřily v rozhovoru pro Denik.cz, že v minulosti jedna druhou chtěla vyměnit za bratříčka. V pozdějším věku jejich vztah velmi vážně narušil výběr špatného partnera jedné z nich. I přesto všechno se dokázaly zase usmířit a táhly za jeden provaz.

Yvone měla pár kilo navíc a Simona se rozhodla, že jí s tím pomůže. Ve 44 letech se rozhodla na Instagramu sdílet svoji cestu za hubnutím a podařilo se jí vybudovat solidní fanouškovskou základnu. Nakonec zhubla přes dvanáct kilo a snaží se inspirovat další ženy k tomu, že na věku vůbec nezáleží, když člověk chce.

Ještě v roce 2023 nafotila se sestrou Simonou Krainovou kampaň na šperky. „Ještě před tím jsme společně fotily do časopisu, ale jinak je to naše první velká reklamní spolupráce,“ řekla tehdy nadšená Yvona, které to se Simonou perfektně ladilo. Dle vlastních slov to takhle mají od malička.

„Jsme sladěné i v běžném životě,“ řekla Krainová. „Ano, máme to tak celý život. Většinou když ségra něco podobného tvoří, plně se tomu poddám a přizpůsobím, protože ona je profík. Žádné vlastní vystrkování růžků. Věřím jí, že tomu dá tu správnou linku a bude to top,“ doplnila ji starší sestra.

Rozhádaly se kvůli plastikám

Prožily náročné chvíle, ale nakonec se do krve rozhádaly kvůli plastikám. Před pár dny totiž Simona Krainová potopila svoji starší sestru na Instagramu. Modelka se řídí tím, že co na srdci, to na jazyku. Občas totiž odepisuje lidem na jejich nenávistné komentáře. Tentokrát si jako svůj štít vzala právě sestru Yvonu.

„Z toho opalování bude v šedesáti vypadat na sedmdesát,“ psali Krainové lidé pod příspěvek na Instagramu. „Zato ta její sestra je o pět let starší než Simona, ale vypadá fantasticky, žádné botoxy, ale zdravý styl a přirozenost,“ stálo ve zprávě. Vzhledem k tomu, že Krainová se skutečně s ničím nepáře, rozhodla se okamžitě a impulsivně jednat.

Bohužel svojí odpovědí tak trochu nešťastně zdiskreditovala sestru Yvonu. „Děkuji za komentář plný lásky a přejícnosti. Tak pro upřesnění, moje sestra před pár lety absolvovala u nás na klinice Yes Visage invazivní zákrok jménem facelift obličeje, takže pokud se vám to zdá přirozené, tak ano, vypadá dobře,“ odepsala Krainová s tím, že její sestra má na svém obličeji také již nějaké zákroky.

„Doufám, že vás to nijak nezklamalo, i tak může vypadat přirozenost,“ dodala Krainová na závěr, ale na problém už bylo zaděláno. Tohle přiznání Krainové o své starší setře mělo za následek, že Yvoně začali psát lidé odporné komentáře. Její sestra ji tak vystavila něčemu skutečně nepříjemnému. Samotná Yvona si posteskla, že nyní nezažívá úplně nejlepší a nejveselejší období.

Sestra Krainové schytává hnusnou kritiku

„Lady Botox, kdyby nebylo Simony, nikdo ani neví, kdo je paní Maléřová. Jen ji neustále kopírujete, je to spíše trapné,“ napsal jeden z kritizujících. To se samozřejmě Yvony velmi dotklo a z její reakce bylo evidentní, že je z toho celá nesvá. „Vidím, že to teď nebudu mít lehké, ale jak se říká? Co tě nezabije, to tě posilní,“ dodala.

Zatímco jedni kritizují Yvonu Krainovou, že také podstupuje zákroky a nechává si upravovat obličej, tak další se podivují nad chováním Simony Krainové. Nechápou totiž, proč svoji sestru potopila před tolika tisíci fanoušky. Obě dvě dámy o sebe evidentně pečují a navštěvují estetické kliniky, aby stále vypadaly svěže a mladě. Která z nich se vám líbí více?

