Na titulním obrázku jí nebylo ani dvacet, tento seriál ji neproslavil, ale hodně si z něho coby začínající herečka odnesla. Její jméno je v osobním životě spojené se dvěma legendami našeho filmu, herecky s kultovními filmovými snímky. Před televizními a filmovými rolemi dává přednost divadlu.

Za nápovědami kvízově

Uhádnout její jméno nemusí být tak těžké, jako spíš seriál, ze kterého je úvodní fotka.

Narodila se v Praze dne 19. března 1955 naší oblíbené a skvělé herečce, jejíž hlas je neodmyslitelně spjatý s kreslenými televizními večerníčky – to jen malá nápověda. Herečka z titulky má příjmení po svém otci, významném českém seismologovi a geologovi, držiteli čestných uznání i státní ceny prezidenta republiky ČSSR. Přestože se s ním její maminka rozvedla a provdala se za známého herce (jehož syn z druhého manželství je známý herec a hudebník), její rodiče si zachovali přátelský vztah.

Vystudovala pražskou konzervatoř poté DAMU. První angažmá získala v Českých Budějovicích, její první filmovou rolí byla kadeřnice Libuše Stránská v komedii Kdo je kdo (1973). V seriálu, který pro ni byl dle jejích slov školou před kamerou, je z roku 1977. Vzpomíná nejen na celou řadu vynikajících herců, hlavně na Vladimíra Menšíka, který bavil celý štáb a dal seriálu punc, ale znamenal pro ni určité zázemí, protože byl kamarád její maminky, takže si natáčení užila.

Zahrála si v něm učnici Zuzanu, která tajně ujídá lahůdky a uzeniny, protože má stále hlad. Ta role jí byla blízká, protože i ona v tom věku „měla hlad jako herec“, takže se do své role dokázala vžít. Dívka z titulního obrázku je Zuzana.

Seriál režiséra Jaroslava Dudka a scénáristy Jaroslava Dietla o prodavačkách potravin je poplatný své době, ale jsou v něm, jak se uvádí, vyzdviženy i vztahy mezi lidmi, přátelství a lidskost (kromě socialistické uvědomělosti). Na kratičkou scénku se můžete podívat na následujícím videu:

Jiřina Švorcová coby Anna Holubová vás nenechá na pochybách, že jde o Ženu za pultem.

Další škola

Dalším „filmovým ročníkem“ pro byl ni byl seriál z prostředí zdravotnické záchranné služby, kde ztvárnila dispečerku Eriku. Hráli v něm herci, které obdivovala (J. Hanzlík, J. Bartoška, K. Heřmánek, P. Zedníček, M. Dlouhý a další) a sledovala s jakou lehkostí své role dokázali podat. Prý tenkrát zatoužila dostat větší roli, ač se cítí doma na jevišti.

Jde o velmi oblíbený seriál Sanitka (1984). Připomene vám ho následující video s jeho znělkou a písničkou Můj čas v podání Zagorová & Hložek a Kotvald a titulky hlavních protagonistů:

Úspěch před kamerou se dostavil a krásné a větší role získala. Jednou z nich je matka Šebková, filmová manželka majora ČSLA v podání Miroslava Donutila v Hřebejkově komedii Pelíšky. Rozvedenou překladatelku Janu ztvárnila v další oblíbené komedii Román pro ženy. Matku Baarovou v životopisném historickém dramatu o naší herečce v režii Filipa Renče Lída Baarová. Za tyto tři role byla nominovaná na Českého lva.

Poslední vodítka

Velmi sympatická herečka byla třikrát vdaná a třikrát se rozvedla. Měla prostě na chlapy smůlu, ale se svými ex vychází dobře a má s nimi hezké vztahy. Pět let byla provdaná za našeho snad nejznámějšího pohádkového prince, který si našel svou nevěstu díky ztracenému střevíčku. Hádáte dobře. Je jím Pavel Trávníček (Tři oříšky pro Popelku). Osm let byla manželkou profesora italštiny a dějin umění Eusebia Ciccottiho. S ním má syna Marka. Druhého syna Vojtěcha má s o rok mladším hercem Pavlem Skřípalem.

Krásný a pevný vztah má se svou maminkou Jiřinou Bohdalovou. Pokud jste až dosud váhali, teď už víte, že jméno herečky z černobílého obrázku je Simona Stašová.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Simona Stašová dnes

