Jak fungovaly středověké šípy. Byly podobně strašné jako střelné zbraně

Středověcí lučištníci patřili mezi vojenskou elitu.

Foto: Profimedia.cz

Anglický dlouhý luk patřil mezi nejúčinnější středověké zbraně. Studie britských archeologů zjistila, že vystřelené šípy měly takovou sílu, že mohly způsobit zranění srovnatelná s těmi, které dnes vytváří moderní kulky.

Počátky lukostřelby lze vysledovat až do starší doby kamenné. Její objev byl pro zachování a vývoj lidského rodu tak významný, že byla odborníky zařazena na třetí místo hned po ohni a řeči. Luky a šípy se používaly po celém světě. Máme je spojené s americkými indiány, bojechtivými Turky i antickými Řeky a Římany. Svůj největší rozmach však lučištníci zažili ve středověké Evropě.

Šípy opatřené peřím a ostrým kovovým hrotem se za letu dostaly do rotace.Zdroj: Profimedia.cz

Luk nejčastěji používali Angličané. Jejich střelci tak rozhodli několik velkých bitev. Využívali tzv. longbow neboli dlouhý luk, jež byl dle fyzikálních zákonů jeden z neúčinnějších. Vyráběl se z jednoho kusu dřeva. Většinou tisového. Tětiva byla splétaná z konopí nebo z kopřiv. Šípy byly asi metr dlouhé. „Jejich energie byla asi 100 J. V porovnání se střelnými zbraněmi, jejichž kulka vyvine energii kolem 3000 J, je to málo. Na rozdíl od projektilu, například z pistole, který se vrtí a rychle otáčí, má však šíp dlouhý tvar a dobře drží směr. Navíc, špičaté hroty měly vynikající průraznost. Dokázaly tak provrtat kroužkovou zbroj a rytíře smrtelně zranit," říká doc. RNDr. František Kundracik, CsC. z katedry experimentální fyziky Univerzity Komenského v Bratislavě.

Šípy a středověk

To potvrzuje i výzkum britských archeologů, jež se rozhodli exhumovat kosti z dominikánského kláštera v Exeteru a zjistit příčinu smrti pohřbených vojáků. Tým analyzoval 22 fragmentů kostí, 3 zuby, kompletní lebku, levou stehenní, pravou holenní a levou pažní kost. Všechny vykazovaly traumatická zranění pravděpodobně způsobená šípy.

Podle radiokarbonového datování patřily pozůstatky lidem, kteří žili mezi lety 1284 až 1645 n. l. „Nález pomáhá vyřešit dlouholetou debatu o účinnosti luků a šípů," vysvětluje profesor Oliver Creighton, archeolog z Exeterské univerzity. Originál středověké zbraně se totiž nedochoval a odborníci stále přesně nevěděli, jaká zranění mohla armáda lučišníků konkrétně způsobit.

Výsledky výzkumu pozůstatků podle Creightona potvrzují, že šípy opatřené peřím a ostrým kovovým hrotem se za letu dostaly do rotace ve směru hodinových ručiček. To zvýšilo stabilitu a přesnost střely. Do oběti se tak vystřelený šíp doslova zavrtal.

Luky jako moderní střelná zbraň

„Trauma způsobené lukostřelci je obecně obtížné identifikovat. Nalezené kosti však ukazují, že šípy vystřelené z dlouhých luků mohou přivodit vstupní a výstupní zranění v lebce, která nejsou nesrovnatelná s moderními střelnými zraněními," píše se v abstraktu studie britských archeologů publikované nakladatelstvím Cambridge University.

Zdroj: Youtube

I přesto, že experimenty s replikami středověkých dlouhých luků vytvořily vědecký základ k pochopení jejich účinnosti, nebyly, podle Creightona, dostatečné. „Při pokusech jsou šípy vystřelovány na krátkou vzdálenost, to znamená, že se nestačí stabilizovat a nerotují. To má významný vliv na utrpěná poranění."

