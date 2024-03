close info By Vinzenz Katzler - Schloss Hof, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=18408687

Lenka Bělská 9. 3. 2024 11:14 clock 3 minuty video

Bylo to jako z pohádky. Císař se zamiloval do krásné mladé princezny a ona do něj. Po velkolepé svatbě se od sebe nemohli odtrhnout. Láska je doslova obklopovala. Všechno tak nasvědčovalo tomu, že budou šťastní až do smrti. Avšak život je jiný než v knížkách. Méně romantický a více tragický.

Byl mladý, chytrý, atraktivní, vládl mocnému impériu a byl svobodný. Není divu, že František Josef byl z pohledu dohazovaček tou nejlepší patrií v Evropě. Jeho matka, arcivévodkyně Žofie, však měla vlastní plán. U příležitosti 23. narozenin svého syna uspořádala v Bad Ischlu večírek, na který pozvala i svou sestru Ludoviku, spolu s její devatenáctiletou dcerou Helenou. Doufala, že krásná blondýnka Františkovi padne do okna. close Magazín Podivný jídelníček císaře Františka Josefa II. nikdo nechápal. Měl strašné zvyky Události ale nabraly jiný spád. Spolu s Helenou dorazila na slavnost i její sestra, šestnáctiletá Alžběta, přezdívaná Sisi. I přestože byla skoro ještě dítě, vyzařovala neuvěřitelnou ženskost a vášeň. Mladý císař z ní nemohl odtrhnout oči. A ona z něj. O pět dní později bylo oficiálně oznámeno jejich zasnoubení. „Tomu bys nevěřil. Jejich láska roste každou hodinu,” napsala matka panovníka svému synu Ferdinandu Maxmiliánovi. „Zatímco jsme byli v salonu, oni se ve vedlejším pokoji zaměstnávali dlouhým polibkem.” Sisi a František O šest měsíců později se ve Vídni konala velkolepá svatba. Ta ale byla předzvěstí konce šťastného vztahu. close info Georg Kugler. Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=9682965 zoom_in Franz Josef a Sisi Již po obřadu se Sisi dopustila nepříjemného faux-pas, kdy se snažila obejmout své sestřenice. Žofie ji ale připomněla její nové postavení. „Žádám vás, abyste zkrotila své vášně a dodržovala protokol,” sykla a zaraženou nevěstu nechala stát samotnou. Právě dvorní etiketa trápila princeznu nejvíce. Trpěla přísným rozvrhem, intrikami a oficiálními povinnostmi. Měla dojem, že nad svým životem nemá kontrolu. close Magazín Jak dopadla svatební noc krásné císařovny Sisi: Trapnému fiasku ráno nasadily korunu necitlivé tchyně video Naopak František Josef měl den naplánovaný do posledního detailu. Vstával brzy ráno, chodil na mši, setkával se s ministry, vyřizoval korespondenci, jedl v přesně daný čas a chodil spát se slepicemi. Manželé se tak od sebe začali čím dál tím více vzdalovat. „Od 60. let 19. století se už o páru nedá říci, že by si byli blízcí,” říká historička Sonja Schmöckel. „K jejich odcizení zároveň přispěly Františkovy milenecké vztahy a psychické problémy Alžběty.” Reálná tvář císařovny a císaře Pohádky byl konec. Princezna, zoufale hledající kontrolu nad vlastním životem, se trápila přísnými dietami, cvičením a kosmetickými procedurami. Svým vzhledem byla tak posedlá, že se v pokročilejším věkem odmítala portrétovat. Do historie se tak zapsala jako věčně mladá, pyšnící se jemným obličejem bez vrásek, kaštanovými vlasy a štíhlou postavou. Do tváře Františka Josefa se naopak vetkaly všechny strasti i radosti. Veselá povaha se na dobových fotografií zrcadlí především v jeho očích. Zdroj: Youtube Jak ale šlechtici vypadali ve své době? To se rozhodl odhalit digitální umělec Panagiotis Constantinou, jenž na svém YouTube kanálu zveřejňuje rekonstrukce obličeje slavných historických osobností. Zdroje: www.habsburger.net, www.royaltynowstudios.com, www.cs.wikipedia.org

