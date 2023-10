close info commons.wikimedia.org

Lenka Bělská 30. 10. 2023 20:12 clock 3 minuty

Znělo to jako pohádka. Temperamentní bavorská princezna okouzlila rakouského císaře. Vzali se a přestěhovali se do nádherného zámku. Jenže, jak se záhy ukázalo, někde se stala chyba a o dovětku „žili šťastně až do smrti” si mohli nechat jen zdát.

