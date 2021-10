Pikantní tajemství císařovny Sisi: Měla tetování od námořníka. Co na něm bylo?

Sisi zbožňovala jízdu na koni.

Foto: Profimedia.CZ

Císařovna a tetování nejsou pojmy, které by k sobě nějak zvlášť ladily. Alžběta Bavorská ale nebyla obyčejná císařovna. A když vyrazila na cesty, na svou příslušnost k panovnickému rodu zcela zapomínala. Toužila po volnosti a fascinovalo ji moře. Námořnické tetování představovalo jednu z drobných rebelií, kterých se dopustila.

Pobyt na vídeňském dvoře nebyl pro mladou Sisi nijak veselý. Manžel pracoval od rána do večera a ona sama se nemohla hnout na krok, aniž by ji přitom sledovaly pichlavé oči tchýně Žofie. Dokonce i dvě malé dcerky jí byly odebrány, aby na jejich výchovu nemohla mít vliv. Osamělá a věčně střežená císařovna propadala splínům a téměř přestala jíst. Stres ze sebe setřásala dlouhými procházkami a sportem. Když dvouletá Žofinka náhle zemřela na tyfus během cesty do Uher, Sisi se zcela zhroutila. Pozvolna chřadla, začala trpět potížemi s dýcháním a František Josef měl vážné obavy o její zdraví.

Nejznámější filmovou Sissi ztvárnila Romy Schneider, jejíž figurína je také ve voskovém muzeu Madame Tussauds v BerlíněZdroj: shutterstock.com

Závan svobody

Císařovnin život se začal ubírat radostnějším směrem poté, co jí lékaři doporučili ozdravný pobyt u moře na ostrově Madeira. Konečně se ocitla daleko od Vídně, v pronajaté vile na pobřeží ji nesvazovala dvorská etiketa a cítila se svobodná. Domů nijak nespěchala. Nejenže se jí v cizině lépe dýchalo, ale vrátila se jí i chuť k jídlu.

K moři od té doby vyjížděla pravidelně. Obzvláště si oblíbila Korfu, kde si i nechala postavit vlastní vilu. Svého času uvažovala, že by se sem přestěhovala natrvalo. Její nejmladší dcera Marie Valerie napsala: "Je to úžasné místo. Kdokoli moji maminku zná, tak ví, že pro klid a pohodu duše potřebuje kolem sebe krásu a nádherné podnebí." Sisi prý dceři z terasy ukázala dva vysoké cypřiše, mezi nimiž se naskýtal oslnivý výhled na širé moře, a vyjádřila přání být na tomto místě pohřbena.

Drsnější než námořník

Procházky po pobřeží jí však nestačily, císařovna si oblíbila i plavby na lodi. A protože milovala adrenalin, vůbec ji nezaskočilo, když ji na moři stihla bouře. Zatímco námořníci se skrývali v podpalubí, aby nespadli do rozbouřených vln, ona sama se nechala přivázat ke stěžni a nechtěla si nechat ujít pohled na řádění divokých živlů.

Po takovém kousku by nás už asi nemělo překvapit, že v přístavech chodila do putyk mezi námořníky a cítila se být jedním z nich. Když viděla, jak se nechávají tetovat, rozhodla se je následovat a tatéra požádala o maličkou kresbu kotvy, která jí od toho dne zdobila levé rameno.

V té době jí bylo 50 let, její tchýně už dávno odpočívala v rodinné hrobce a Sisi se ze svých výstředností zodpovídala jen svému manželovi. Velké nadšení z vytetované kotvy neprojevil. "Příšerné překvapení," zamumlal rozmrzele.

Zdroj: Youtube

Na sklonku 19. století nosili v Evropě tetování snad jen námořníci a císařovna Sisi. Cítila se spoutána s mořem stejně jako oni a v jeho nedozírné modři tušila volnost, jaká se jí v životě nedostávala. Vídeňská etiketa ji však pronásledovala i po smrti, jelikož nedovolila, aby byla císařovna pochována někde v Řecku mezi cypřiši. Její ostatky proto spočívají v císařské hrobce ve Vídni spolu s ostatními příslušníky habsbursko-lotrinského rodu.

