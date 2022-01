Císařovna Sissi byla v soukromí nesnesitelná. Terorizovala služebnictvo i muže

Romy Schneider ve snímku Sissi, mladá císařovna

„Manželství je nesmyslné. V patnácti jste prodáni, složíte přísahu, které nerozumíte a pak třicet let přemýšlíte nad tím, že s tím nemůžete nic dělat," napsala si císařovna Alžběta Bavorská do svého deníku. Vztah s Františkem Josefem I. totiž nebyl dokonalý a svou frustraci z tlaku císařského dvora těžce nesla.

Na počátku to byla láska jako z červené knihovny. Budoucí císař se do půvabné Sissi ihned zamiloval a ona do něj. Již na líbánkách však pocítila nevýhodu nového života. „Byla jsem tak opuštěná. Císař musel celý den úřadovat ve Vídni. Odjížděl časně z rána a vracíval se až v šest hodin na večeři. Celý den jsem se obávala, kdy do dveří vstoupí arcivévodkyně Žofie. Stále slídila a hodinu co hodinu kontrolovala, co dělám," zaznamenala si vzpomínky své tety Alžběty neteř Marie.

Sissi brzy zjistila, že jejím jediným úkolem je co nejrychleji porodit zdravé mužské potomky. Tuto degradaci jejích schopností ambiciózní císařovna těžce nesla. Posledním pomyslným hřebíčkem do rakve byl krok matky Františka Josefa I., která ji nedovolila vychovávat vlastní děti. Když romantickou představu života ve vysokých kruzích vystřídala krutá realita, Sissi se rozhodla vzít svůj osud do vlastních rukou. Své marné hledání smyslu pozemského bytí nasměrovala na jedinou hodnotu, kterou mohla i na císařském dvoře ovlivnit. Na sebe samu.

Zpackaný život

S největší pravděpodobností tak učinila poté, co se dozvěděla, že je jí její choť nevěrný. Jednoduše si sbalila kufry a odjela k rodičům do Possenhofenu. S návratem Alžběta nepospíchala. Když nakonec po několika týdnech dorazila zpět na zámek Schönbrunn, slyšela jen další klepy o císařových záletech. Začala se zamykat v komnatách, s manželem nemluvila a přepadaly jí různé děsivé choroby. Ty však mizely hned, jakmile překročila hranice Vídně.

Nekonečné útěky měly pomoci zapomenout na krutou realitu. Nikdy dlouho nevydržela na jednom místě. A když se vrátila do Vídně, snažila se Františku Josefu I. i oficiálním akcím na dvoře vyhýbat. Často se vymlouvala na svou menstruaci, čímž vyvolávala nepříjemný rozruch a způsobovala své rodině ostudu. „Žádnou lásku, žádné víno. Po jednom je špatně, po druhém blivno,“ měla si Sissi zaznamenat do svého deníku. Nakonec svého muže cíleně seznámila s herečkou Katharinou Schrattovou. Ta ji z manželských povinností vysvobodila.

Sportovkyně a anorektička

Své cesty využívala také ke sportovním aktivitám. Libovala si v jízdě na koni, v honech, v horských túrách, v plavání a dokonce i šermu. Ve svých soukromých pokojích si nechala zřídit cvičební koutek a každý den se snažila ujít několik kilometrů.

Sport jí měl pomoci stát se dokonalou. Jejím cílem byl úzký pas a éterický vzhled. Proto radikálně omezila jídelníček, často pila jen tekutou stravu nebo snědla jen pár kousků ovoce. Podle některých záznamů prý jedla jen tolik, aby nezkolabovala. Ukázkové onemocnění anorexií doprovázela také posedlost vlastním vzhledem. Pokud nesportovala, věnovala se péči o tělo, o pleť a vlasy. Kštici, která ji narostla až ke kotníkům, ji několik hodin rozčesávala služebná. Pokud císařovně vytrhla moc vlasů, Sissi ji zfackovala.

V rámci své filozofie, že „pro krásu se musí trpět" si odmítla těžkou hřívu ostříhat. Pokud chtěla předejít šíleným bolestem hlavy, zavěsila si vlasy na hák upevněný ke stropu. Také vrásky jí dokázaly zkazit den. Pleť si tak ošetřovala krémem z vajec, spermatem nebo krví ze surového masa. Kvůli stárnutí často upadala do depresí nebo ji přepadávaly záchvaty pláče. Od 45 let se odmítala nechat fotografovat a malovat. Ve vzpomínkách lidí chtěla zůstat stále krásná a mladá.

