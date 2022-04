Sissi svou krásou přiváděla muže k šílenství. Podívejte se na její oživlý obraz

Elena Velímská

Sissi socha

Foto: Shutterstock.com

Přestože stránky dějin psali osobnosti svými skutky dobrými či zlými, jsou v nich vepsána i jména těch, o kterých se mluví především kvůli jejich kráse. Mezi ně patří oslnivá a svým vzhledem výjimečná Sissi, proslulá svým podmanivým pohledem, který nedával mužům spát. Ač se pohled na ženskou krásu v různých kulturách a dobách liší, Sissi by přiváděla do kolen nejednoho muže i dnes.

Jediný pohled a láska na celý život

Alžběta Bavorská z rodu Wittelsbachů známá jako Sissi se narodila na Štědrý den v roce 1837. Jako dárek pod stromeček dostala princeznička spanilost a půvab pohádkových princezen. Bezstarostně vyrůstala na šlechtickém venkovském sídle daleko od dvorské etikety, od malička jezdila na koni a plavala. Čerstvý vzduch a sport jí na kráse jen přidaly. A pak v roce 1853 Sissi doprovází na císařský dvůr svou matku a starší sestru Helen, kterou má třiadvacetiletý následník trůnu František Josef oficiálně požádat o ruku. Helen však není ta, která mladého Františka oslní. A stejně jako se vypráví v pohádkách: „… všechny dcery byly krásné, avšak ta nejmladší byla nejkrásnější…“, stačí jediný pohled do očí Sissi a srdce mladého panovníka vzplane. Domluvený sňatek s Helen je domluvený sňatek a císařský dvůr na něm trvá. František si však svou lásku na první pohled nenechá vzít: „Buď Sissi nebo žádná jiná,“ vzepře se. A tak jsou na jaře následujícího roku oddáni.

Sissi obdivovaná kráska

Mladinká krásná Sissi se sňatkem s Františkem Josefem stala nejen rakouskou císařovnou, ale dnešními slovy i celebritou. Byla považována za jednu z nejkrásnějších žen své doby. Obdivoval ji a toužil po ní nejeden šlechtic nejen v Evropě. Jedním z největších obdivovatelů byl i perský šach Nasr-ed-din. Není se co divit. Byla na svou dobu poměrně vysoká, měřila 172 centimetrů, vážila kolem 45 kil (během čtyř těhotenství nepřekročila váhu 55 kg) a měla neuvěřitelně štíhlý pas, v obvodu čtyřicet nanejvýš padesát centimetrů, který ještě víc zdůrazňovala neobvykle těsným šněrováním. Nebyl to však jen útlý pas, který vzbuzoval obdiv, ale také vlasy. Sice nebyla zlatovláska, měla však husté vlnité vlasy kaštanové barvy, které nikdy nestříhala, sahaly jí až po paty. Byla na ně velmi pyšná. Její módní styl napodobovala nejedna dáma. Sissi byla jedna z prvních, která přestala nosit obručové sukně a spodničky a dala přednost jednoduchému a prostému stylu šatů.

Zdroj: Youtube

Recept na krásu?

Péče o první dvě dcery, které Sissi porodila, jí byla odepřena. To ji zlomilo, a tak ač krásná od přírody se až paranoidně začala starat o sebe, aby si udržela alespoň svou krásu a mládí. Každé ráno začala studenou sprchou, večer se ponořila do teplé koupele z olivového oleje nebo oslího mléka, aby si zachovala hebkou pokožku. Pleť na obličeji si udržovala výtažky z bylin nebo růží a maskami z jahod. Na noc si přikládala plátky syrového telecího masa. Každé dva týdny si nechala ošetřit vlasy vejci a koňakem.

Sissi měla neuvěřitelých čtyřicet centimetrů v paseZdroj: Shutterstock.com

Štíhlý pas

Císařský manžel Sissi neskonale miloval nejen pro její krásu, byla prostě jeho spřízněnou duší. Určitě by ji po těhotenstvích nezavrhnul kvůli pár případným centimetrům v pase navíc. Přesto si jeho krásná manželka svou váhu hlídala a vážila se až třikrát denně. Držela přísné diety, lépe řečeno, nejedla téměř nic. Pila jen pomerančové šťávy a mléko, občas snědla upravené bílky se solí a pro udržení kondice prostý telecí vývar. Pravidelně si kupovala projímadla ve dvorní lékárně. Přesto si občas dopřála vydatné jídlo a sladké. Milovala zmrzlinu s příchutí fialek. Proto se má za to, že trpěla nějakou formou příjímání potravy, anorexií nebo bulimií. Na druhou stranu si však udržovala postavu i cvičením. V každé místnosti každého paláce, dokonce i v ložnici měla nějaké nářadí, bradla, kruhy, hrazdy a cvičila několikrát denně. Kromě toho jezdila každý den na koni a pro štíhlý pas se také koupala v octu, na noc si přikládala obklady, spala na boku a bez polštáře. Když překročila čtyřicítku, začala svou tvář skrývat za vějíře a pod deštníky a nenechala se fotit. Ve svých šedesáti letech zemřela rukou vraha. Přesto, ač si to sama nemyslela, byla stále krásná a také milovaná.

Zdroje: www.grunge.com, metropole.at, www.palaces-of-europe.com