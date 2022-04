Soukromý život Sissi: Nejkrásnější žena své doby byla asi i tou nejnešťastnější

František Josef I. a císařovna Sissi na projížďce

Alžběta Bavorská neboli Sissi mohla mít vše, na co ukázala. Nekonečně se táhnoucí volný čas a nenaplněné tužby však dokázaly otevřít temné stránky její duše. Svou frustraci pak utápěla v kokainu.

Alžběta Amálie Evženie vyrůstala v milujícím prostředí plném volnosti. O to větší šok zažila, když se v šestnácti letech provdala za budoucí císaře Františka Josefa I. a odstěhovala se do Rakouska. Poprvé zjistila, že přehnané nároky, dusné prostředí a přísná etiketa dokážou sešněrovat více než korzet.

Navíc se začala nudit. Jejím jediným úkolem bylo co nejrychleji porodit dědice. Ambiciózní Sissi měla pocit, že klesla na dno. „Byla jsem opuštěná. Císař denně úřadoval. Odcházel časně z rána a vracel se až v šest hodin na večeři," měla si zaznamenat do deníku. Když zjistila, že je těhotná, těšila se na novou náplň života. Plány však zhatila tchyně. Těsně po sobě narozené děti, princezna Žofie, Gisela a následník trůnu Rudolf, jí byly odebrány a ubytovány co nejdál od ní.

Soukromý život Sissi

Sissi tak opět stála na začátku, jen více zlomená. Svůj čas se tak snažila zaplnit koníčky, jako byla četba či studium jazyků. Kromě němčiny ovládala také maďarštinu, češtinu, polštinu, angličtinu, francouzštinu, rumunštinu, latinu a staro- a novo řečtinu. Nezapomněla také na pravidelný pohyb a svou proslulou dietu skládající se především z ovoce a syrového masa.

Svázaná rakouská atmosféra císařského dvora si však brala svou daň. Sissi začala trpět žaludečními problémy a depresí. Dvorní lékař jí proto poslal na ozdravný pobyt na jih. Alžběta tak poprvé pocítila svobodu cestování. Na svých toulkách zapomínala na nevěry svého manžela, na nalinkované dny a nenaplněné sny.

K srdci ji nejvíce přirostly Uhry. Byla okouzlena místní kulturou, jezdeckým uměním a politickým přehledem šlechty. Chápala i jejich touhu po samostatnosti. Často tak pobývala na Budínském hradě nebo v královském paláci Gödöllő.

Denní režim Sissi

Uherská královna se probouzela v sedm hodin ráno. Vypila si kávu, vykoupala se a nechala si vykartáčovat vlasy. Pak se šla projít. Snídala každý den v deset hodin. Mezi její oblíbené pochutiny patřily masové polévky. Poté se šla projet na koni. V sedle trávila obvykle pět až šest hodin. Když ji nepřálo počasí, vyšívala. Ráda také trávila čas v proslulých termálních lázních, kam většinou chodila inkognito. Její den končil v devět hodin večer, kdy vypila šálek teplého čaje.

Alžběta se také ráda procházela. Společnost ji dělaly dvorní dámy či maďarští šlechtiti, jako byl například hrabě Andrássy Gyula. S ním se poprvé setkala 8. ledna 1866. Mladého muže naprosto okouzlila. Dokonce ji posílal milostné dopisy, na které měla odpovídat. Bohužel se ale nedochovaly.

I přesto, že se se svým manželem a císařem Františkem Josefem I. téměř nevídala, dle historiků si na milence nepotrpěla a o žádné hrátky neměla zájem. „Pro mě žádnou lásku, pro mě žádné víno. Po jednom je špatně, po druhém je blivno," zapsala si. I přesto, že byla neustále obklopená společností a na každém kroku ji doprovázely obdivné pohledy mužů, byla osamocená. Z depresí ji dokázal vynést jen kokain, který užívala nitrožilně.

