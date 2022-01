Co jedla štíhlá císařovna Sissi: Její strava byly hrozná. Žila z červené vody

Císařovna Alžběta Bavorská, známá pod přezdívkou Sissi

Alžběta Amálie Evženie patří mezi nejznámější rakouské císařovny. I přesto, že byla inteligentní, mluvila deseti jazyky a rozuměla politice, proslavila se svou posedlostí vzhledem a drastickými dietami. Historici ji dokonce označují za první anorektičku.

Vážila se třikrát denně a ráno si nechávala změřit obvod pasu, stehna a lýtka. Dbala na to, aby její váha nepřekročila 50 kg a pas měl méně než 55 cm. Pokud zjistila, že přibrala, upadala do deprese, nastolila si hladovku a začala ještě více cvičit.

Denně nosila silně zatažený korzet. Díky tomu se její žebra zdeformovala a některé vnitřní orgány se poškodily. Sissi si také ráda psala deníky, do nichž si zaznamenávala recepty jídel, jež měla ráda. Sama si vymyslela speciální dietu, díky které si měla svou krásu a štíhlost udržet. Stal se však opak. Po čase začala tloustnout, měla akné, našedlou a povadlou pleť a psychické problémy. Anorexie ji chytila do svých spárů a nechtěla pustit.

Strava císařovny Sissi

Díky deníkům víme, jak jídelníček Alžběty Bavorské reálně vypadal. Hlavním tajemstvím jejího útlého pasu byla tekutá strava. Dodržovala převážně režim třech dnů o vodě, třech dnů o mléce, dvou dnů o vývarech ze syrového masa a následně opět třech dnů o vodě. Jejím oblíbeným „pokrmem" byla speciální červená šťáva, která se vyráběla z šesti kilogramů kvalitního hovězího masa. Z něho se připravil silný bujón, jež se obohatil o krev.

Často také konzumovala syrová vejce, mléko a ovocné šťávy. Pokud měla pocit, že přibrala, jedla několik dní pouze pomeranče. Při své dietě konzumovala také silné vývary z kuřecího, hovězího, srnčího a koroptvího masa.

Sissi neustále hledala různé metody, jak zhubnout. Zkoušela dietu, při níž pila pouze minerálku, jedla směs bílků a soli, spala na boku obložená vlhkými utěrkami nebo se živila pouze kravským mlékem. Její strava byla dlouhodobě nevyvážená. Není tedy divu, že Alžběta trpěla zdravotními problémy. Neustále ji bolela hlava, byla malátná a podrážděná. Nálada se jí zlepšovala až v milovaném Maďarsku. Tam se dokonce dokázala i plnohodnotně najíst.

Maďarská terapie

Uherská královna strávila mnoho času v Budapešti na zámečku Gödöllő. Kromě svého vídeňského služebnictva se o ni starali i maďarští kuchaři. Ti pro ni například připravovali slavnostní pozdní snídaně, které se skládaly z kuřecího paprikáše s noky a svíčkové Komócsy s bramborovou omeletou. Jako dezert byly podávané tvarohové kuličky a povidlové pirohy. Po takové „snídani“ držela Sissi týden svou pomerančovou dietu.

Na cestách byla Alžběta šťastná. Jakmile se ale vrátila na vídeňský dvůr, upadala do depresí. V 80. letech 19. století už bylo jasné, že trpí vážnou duševní chorobou. Její dcera Marie Valerie si do svého deníku zaznamenala: „Našla jsem ji sedět ve studené vodě ve vaně. Hystericky se tomu smála." Císařovna často mluvila o sebevraždě, vyhledávala jasnovidce a stěžovala si na duševní muka. Ve svých 51 letech si Sissi napsala: „Milovala jsem, žila, projela jsem celý svět, ale nikdy jsem nedosáhla toho, o co jsem usilovala."

