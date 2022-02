Podivný život císařovny Sissi. Muži ji nezajímali, manželovi dohazovala milenky

Císařovna Alžběta Bavorská, známá pod přezdívkou Sissi

Foto: Emil Rabending; Wikimedia

Císařovna Alžběta Bavorská, přezdívaná Sissi, to neměla v životě lehké. I když mohla mít vše, na co ukázala, cestovala a celé dny nemusela vstát z postele, byla věčně nespokojená. Touha po dokonalosti a svobodě ji dohnala až k vážným psychickým problémům.

Alžběta Amálie Evženie se narodila 24. prosince 1837. Byla veselé dítě, které neustále pobíhalo, lezlo po stromech, prohánělo se na koni a pečovalo o zvířata. Milovala slunce, vzduch a svobodu. Jakmile se po svatbě se svým bratrancem, třiadvacetiletým Františkem Jozefem, přestěhovala do Vídně, pocítila tlak dvora. Sesněrovaný život plný etikety, přehnaných nároků a neustálého pronásledování tchýně vévodkyně Žofie ji začínal ničit.

Sissy a vztahy

Zápas mezi nejbližšími ženami císaře se vyostřil po narození princezen Žofie a Gizely. Ty byly Alžbětě odebrány a ubytovány co nejdál od ní. Když však bylo provorozené Žofii dva roky, mohla ji Sissi vzít na výlet po Uhrách. Dítě však po několika dnech onemocnělo a zemřelo. Císařovna se zhroutila. Vzdala se péče o zbývající potomky, včetně ročního následníka trůnu, malého Rudolfa.

Rodina císařovny SissiZdroj: Ludwig Angerer; Wikimedia

Alžběta ztrácela chuť do života. Ve Vídni trpěla zdravotními problémy, depresemi a zažívacími těžkostmi. Také se začal měnit vztah k jejímu muži. „Pro me žádnou lásku a víno. Po jednom je špatně, po druhém blivno," zapsala si do svého deníku. Není tedy divu, že si sexuálně náruživý František za svou manželku našel náhradu. A nejen jednu.

Erotoman císař

O panictví měl, ještě jako budoucí císař František Josef I., přijít v 18 letech se šestadvacetiletou dvorní dámou Alžbětou Ugarte. Když se na jejich vztah přišlo, vévodkyně Žofie ji od dvora propustila. Mladičký následník trůnu si s tím však velkou starost nedělal. Nechal se zlákat do náruče Heleny Vetserové, která měla stát i za nepovedeným atentátem na jeho osobu. Poté se seznámil se švadlenkou Rosi, s níž měl dceru Barboru. V manželství se Sissi však došlo na oficiální milenky.

Když bylo císaři 40 let, zamiloval se do Anny Nahowské. Tu měl potkat při svých ranních procházkách v schönbrunnském zámeckém parku. Přestěhoval ji nedaleko vídeňského zámku. Jejího manžela, úředníka c. k. privilegované Společnosti Jižní dráhy, přeložil daleko od Vídně. Císař ke své milence pravidelně chodil na ranní bábovku a kávu. Anna mu porodila dvě děti, Helenu a Františka Josefa. Po patnácti letech však nakonec došlo k rozchodu. Z různých pramenů vyplývá, že za to mohla císařova počínající náklonnost k herečce Kateřině Schrattové. Seznámili se na oficiální audienci. Poté se potkali na plese průmyslníků. Navzájem je představila Sissi.

Alžběta, jež svého zamilovaného manžela na některé představení Schrattové doprovázela, novou milenku přijala jako rodinnou přítelkyni. Dokonce zaplatila malíři Heinrichu von Angeli, aby namaloval Kateřinin portrét, který pak poslala císaři. „Podívej se na pár, jak se blíží, tolik žáru. Láska propůjčuje stáří rozlet…,"napsala si Sissi do deníku, když pozorovala zamilovanou dvojici, jak se prochází po soukromé zahradě.

Zdroj: Youtube

Sama však po lásce netoužila. Historička Veronika Válková ji označila za pyšnou podivínku. I přesto, že si tolik zakládala na kráse, obdivné pohledy mužů ji nezajímaly. Sama měla svých starostí dost. Denně cvičila, kontrolovala si stravu a pečovala o svou pleť. Když se propadala do depresí, nitrožilně užívala kokain. Alžbětin svět byl úplně jiný, než v jakém se pohyboval její manžel. Možná proto si z jeho nevěr nikdy nedělala starosti.

Zdroj:

www.casjenprome.cz, www1.pluska.sk, www.dvojka.rozhlas.cz