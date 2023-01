Někdy máme doma poklad, aniž bychom to věděli. To platí také v případě důchodkyně, která nechala ocenit nevkusnou vázu, která jí 60 let ležela na půdě. Cena byla astronomická.

A tak se váza za pár desítek liber nakonec vyšplhala na několik milionů.

Důchodkyně nechala ocenit nevkusnou vázu, co jí 60 let ležela na půdě

Když si před lety koupila postarší dáma, dnes již v důchodu, vázu do domu, neměla sebemenší tušení, jaký poklad se jí povedlo ulovit. Nebyla to totiž jen obyčejná váza, ale vzácné umělecké dílo. A tak se kousek, koupený jako dekorace, nakonec skutečně vyplatil.

Váza byla vyrobena v 18. století. Patřila čínskému císařovi Qianlongovi, jenž vládl Číně mezi lety 1742 až 1743. Jak vzácný kousek doma má, však žena zjistila až po velmi dlouhé době.

Bylo to v době, kdy se rozhodla, že vázu přece jen nechá ocenit. Ačkoliv ani nedoufala, že její hodnota bude vyšší, než za jakou ji koupila. To, že nakonec původní hodnotu předčí o miliony, ženu ani ve snu nenapadlo.

Cena je astronomická

Váza, kterou měla žena doma po dlouhá léta jako obyčejnou dekoraci, je však v historii známá jako Harry Garner Reticulated Vase. Byla pojmenována po sběrateli, jenž byl jejím vlastníkem do 50. let 20. století.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Když se roku 1954 váza prodala a zakoupila ji právě tato důchodkyně, její historická hodnota pro ni zůstala velkou neznámou. Žena vázu nejprve vystavila jako dekoraci, poté ji však nechala ležet ladem na půdě svého domu. To, že tato váza patří mezi vzácné čínské předměty, které se ztratily v čase, vůbec netušila. Přesto se nakonec rozhodla, že vázu nechá ocenit.

Kolem vázy se často a rády procházely kočky a psi, které důchodkyně vlastnila, a to bez jakékoliv opatrnosti. Nebylo proč se bát, i kdyby se váza za pár desítek liber rozbila, nebyla by to pro nikoho velká škoda.

Když však jednoho dne důchodkyně uklízela, všimla si na váze něčeho zvláštního. "Opatrně jsem ji sundala a kvůli prachu na jejím povrchu jsem si teprve tehdy všimla síťované spodní části vázy." To pak přimělo ženu, aby vázu přece jen nechala ocenit. Její skutečná cena ale vyrazila důchodkyni dech. Byla totiž skutečně astronomická.

Původ vázy prokázaly odborníci z firmy Sotheby's, kteří se podobnými artefakty zabývají. "Je zázrak, že tato mimořádně křehká váza přežila půl století v domě obklopeném bezpočtem domácích zvířat," řekl jeden z pracovníků Sotheby', Nicolas Chow.

Váza byla po dlouhá léta ozdobou paláce čínského císaře, který se na ní, dle dochovaných záznamů, nemohl vynadívat. Aby ne, vždyť skutečná hodnota této vázy byla vyčíslena na několik milionů liber.

