Skafismus: Poprava hmyzem byla určena nejtěžším hříšníkům a vyvrhelům

Tento způsob popravy se nazývá skafismus.

Za dobu své existence dospělo lidstvo k vynalézavosti v celé řadě směrů – mučení nevyjímaje. Byla samozřejmě období, kdy byly veškeré mučicí techniky dovedeny k naprosté dokonalosti, takže je dnes možné stanovit ty nejhorší ze všech metod, jež se k mučení, vynucení přiznání nebo zastrašení používaly. Nezřídka byly zakončeny smrtí.

Některé z metod jsou tak strašné, až nám jen při jejich popisu tuhne krev v žilách. U skafismu (který byl někdy nazývaný i „loď“, jelikož oběť byla připoutána k tělu lodi) je to jinak – ale ač se na první pohled mučení hmyzem tak děsivé nezdá, je to jen klam. Naopak se jednalo o jednu z deseti nejbrutálnějších metod vůbec, u jejíhož zrodu stáli Peršané.

Dvojí smrt – je libo hmyzí sousto, nebo utonutí?

A jak mučení formou skafismu probíhá? Jak bychom řekli v přeneseném smyslu – jedná se o metodu cukru a biče, a to skoro doslova. Oběť je totiž zprvu krmena mlékem a medem. Což by se mohlo zdát naopak příjemné, ale ono je to skutečně v hrozivém množství. Do chudáka je totiž medu a mléka nacpáno tolik, až začne trpět nezastavitelným průjmem. Když je vyčerpaná oběť zcela vysílena, je položena do lodi a přikryta další lodí tak, že jí kouká pouze hlava. Výpary z výkalů nebožáka poté svou „vůní“ přilákají hmyz, který se na oběť snese ze všech koutů. A začne na chutné a sladké oběti hodovat, a to včetně toho, že do ní naklade vajíčka. Pokud by se náhodou hmyz k oběti neslétl, dílo dokoná infekce, způsobená topením se ve vlastních výkalech.

Jeden z nejhorších trestů

I novodobá historie navíc pamatuje spoustu mučicích technik, často prezentovaných nadneseně jako výslechové metody. I skafismus však v minulosti působil těžko představitelné utrpení…

Skafismem byli trestáni v novodobější historii většinou ty nejtěžší prohřešky, tedy skuteční hříšníci - vrazi a násilníci, anebo paradoxně dezertéři, či zajatci z poražené armády.

Právě v případě skafismu se jedná o metodu, jejíž „tvorba“ vyžadovala nespornou dávku vynalézavosti. Samotné přivázání k lodi bylo mučením, kdy se oběť nemohla ani hýbat, ani bránit. A když si představíte, že do vás cpou horem dolem mléko s medem v takovém množství, že si přejete raději hladovět, kombinace zní vskutku příšerně.

K tomu si přidejme ještě nesnesitelnou bolest z přesycení a ukrutné bolesti břicha, později i krvácející konečník z nekonečného průjmu. A ten zápach! K tomu si ještě představme, že se oběti medem natírala i podpaží, řitní otvor a třísla – a právě tam hmyz kladl vajíčka nejraději. Stejně tak tomu bylo v dutinách – hmyz lezl oběti do nosu, úst, uší i očí… Takže postupně, jak mučený zvracel, polykal u toho i vlastní zvratky, které současně pojídaly mouchy a jiný rozličný hmyz.

Smrt tedy přišla buď důsledkem gangrény nebo dehydratace či vysílení hladem.

