Kam vedou obří dveře uprostřed skály? Starověká hádanka fascinuje archeology

Tereza Malá

Zvláštní dveře do krychlové hrobky.

Foto: savas_bozkaya / Shutterstock

Turecko je nádherná a rozmanitá země, kde najdeme celou řadu památek, mezi nimiž mají důležité místo skalní města a hrobky. Hluboko v horách turecké provincie Çorum se nachází starobylá hrobka, která upadá v zapomnění. Skalní hrobka Kapilikaya Rock Tomb je datována do helénistického období, do 2. století př. n. l., a zajímavé je na ní i to, že má tvar krychle. Ale nejen to!