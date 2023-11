Padesát čtyři let po odvysílání posledního dílu si herci z kultovního australského seriálu Skippy udělali repete. Sešli se, aby zavzpomínali na své působení v tomto oblíbeném televizním pořadu. Jedním z nich byl i Garry Pankhurst. Chlapec, který kamarádil s klokanem.

Kultovní seriál

Seriál Skippy byl a možná stále je nezapomenutelným seriálovým hitem 60. let. Tehdy si v něm zahráli dnes již bývalé dětské hvězdy Garry Pankhurst alias Sonny, Ken James alias Mark a Liza Goddardová alias Clancy.

Liza, které je nyní 73 let, se při vzpomínce na svou účast v seriálu vyjádřila, že nikdo tehdy nepředpokládal, že by se Skippy mohl stát úspěšným seriálem. "V té době jsme netušili, že se seriál stane tak úspěšným," přiznala a zdůraznila, že herci byli upřímně překvapení, jakou popularitu si seriál získal.

To asi nepředpokládal ani představitel Sonnyho, kluka, který se kamarádil s klokanem. Dnes již 66 letý Garry Pankhurst přiznal, že pozornost, která se v době Skippyho největší slávy všem hercům dostala, byla ohromující a zároveň ne příliš příjemná.

V jednom rozhovoru upřímně řekl: "Opravdu jsem si nemyslel, že moje postava si zaslouží takové hvězdné zacházení." Garryho to netěšilo. Natáčení ho sice bavilo, byl mezi lidmi a stejně starými dětmi, zájem médií mu však byl na obtíž.

Jak se sám nechal slyšet: "Trvalo mi desítky let, než jsem se s dopadnem slávy na sebe a celý seriál vlastně vyrovnal."

Poznali byste ho?

Garry jako malý kluk nechápal, co se kolem něj děje. "Teprve v posledních letech svého života jsem si uvědomil, jaký to všechno mělo význam a jak silně mě to poznamenalo," dodal.

Garryho nečekané odhalení vrhlo světlo na mnohdy složité emoce, které herci ve spojitosti se slávou zažívají a kterým jsou nucení čelit. Ne každý touží být slavný a stát v popředí záře reflektorů. Někoho pouze baví být hercem. To byl i Garryho případ.

Seriál Skippy se na televizních obrazovkách vysílal v letech 1967-1969 a dodnes uchvacuje diváky napříč generacemi.

Představitel Sonnyho Hammonda se v dospělosti začal věnovat exportu masa do Malajsie, který zahrnoval i klokaní maso. To Garry označoval jako Sonnyho pomstu.

Přesto nelituje, že tehdy kývl na natáčení. Užil si spolu s Lizou a Kenem spoustu dobrodružství, které by jistě nikdy nezažil.

Liza, která se narodila v Anglii a hrála roli dospívající nájemnice žijící u rodiny Hammondových a jejich slavného domácího klokana Skippyho, vzpomínala na svá teenagerská léta při natáčení takto: "Garry Pankhurst, Skippyho nejlepší přítel, měl během natáčení v buši blízko ke všem divokým zvířatům. Zcela uchvácený byl pak jednou krajtou. Asi si jako malý kluk neuvědomoval, jakému nebezpečí čelí. On to dobrodružství miloval."

