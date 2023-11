close info Youtube.com

Lenka Bělská 15. 11. 2023 9:10 clock 2 minuty video

Pobyt v přírodě má na naše fyzické i duševní zdraví blahodárné účinky. Uvědomovali si to také Brad a Sasha, kteří toužili po chatě, jež by byla obklopena zelení, ale zároveň by nezruinovala peněženku. Jejich sen splnili bratři Taimoor a Rehan, když přestavěli starou průmyslovou nádrž.

tag Chata Les Nádrž Styl

