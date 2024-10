New Africa / Shutterstock

Omeleta, volské oko, na tvrdo, nahniličko… Tady byste si dali? Přestože jsou vejce považována za potravinu s dlouhou trvanlivostí, i v chladničce mají svůj limit. Jak dlouho je možné vejce bezpečně skladovat? A jak maximalizovat jejich čerstvost?

Jsou základní surovinou v mnoha domácnostech po celém světě. Jejich všestrannost a nutriční hodnota z nich dělají oblíbenou volbu pro snídaně, obědy i večeře. Ale víte, jak dlouho je můžete bezpečně uchovávat vejce v chladničce? Odpověď vás možná překvapí.

Optimální podmínky

Způsob skladování vajec má zásadní vliv na jejich trvanlivost. Doktorka Fernanda Bressan, odbornice na bezpečnost potravin z Brazilské agentury pro zdraví a hygienu potravin, upozorňuje: „Mnoho lidí dělá chybu, když ukládá vejce do dvířek chladničky. Tato část je vystavena největším teplotním výkyvům, což může urychlit zkažení.“ Ideální místo pro skladování vajec je podle ní v zadní části chladničky, kde je teplota nejstabilnější. „Doporučujeme ji udržovat kolem 4 °C nebo i nižší. To výrazně zpomalí množení bakterií a prodlouží trvanlivost.“

Maximální doba skladování

Ale jak dlouho můžeme vejce v chladničce uchovávat? Podle české legislativy se mohou vejce prodávat spotřebiteli nejpozději do 21 dnů po snůšce, přičemž doba minimální trvanlivosti je 28 dnů od data snůšky. Podobný názor mají i vědci: „Syrová ve skořápce lze při správném skladování v chladničce uchovávat až 5 týdnů od data balení.“ To potvrzuje i Americké ministerstvo zemědělství, které uvádí: „Datum spotřeby uvedené na obalu obvykle spadá do tohoto pětitýdenního období, ale vejce lze bez problémů použít i po tomto datu, pokud byla správně skladována.“

Rozdíl mezi syrovými a vařenými

Je důležité si uvědomit, že doba skladování se liší u syrových a vařených vajec. „Vařená mají výrazně kratší dobu trvanlivosti. V chladničce je můžete bezpečně uchovávat maximálně jeden týden,“ říká Bressan. Tento rozdíl je způsoben změnami ve struktuře vajec během vaření. „Při vaření totiž dochází k narušení přirozených ochranných bariér vejce, což usnadňuje průnik bakterií. Proto je důležité taková vejce spotřebovat co nejdříve,“ tvrdí profesor Akira Tanaka z Tokijské univerzity potravinářských věd.

Jak poznat zkažené vejce

I při dodržování doporučené doby skladování je vždy dobré před použitím zkontrolovat čerstvost vajec. Znáte tuhle prastarou metodu? Ponořte vejce do sklenice s vodou. Čerstvé zůstane ležet na dně, zatímco starší vejce se bude vznášet nebo dokonce plavat na hladině. Tento jev je způsobený zvětšující se vzduchovou kapsou uvnitř vejce. S postupem času se přes póry ve skořápce odpařuje voda a zvětšuje se vzduchová komůrka. Čím je vejce starší, tím více plave.

Mýty o skladování vajec

Kolem skladování vajec koluje řada mýtů. Jedním z nejrozšířenějších je tvrzení, že vejce by se neměla otáčet. „Neexistuje žádný vědecký důkaz, že by otáčení vajec mělo negativní vliv na jejich kvalitu nebo trvanlivost. Důležitější je udržovat stabilní teplotu a vlhkost,“ uvádí profesor Tanaka. Dalším mýtem je představa, že vejce s tmavou skořápkou vydrží déle než to se světlou. Jenže barva nemá žádný vliv na trvanlivost.

Rozdíly v přístupu

Je zajímavé, že přístup ke skladování vajec se v různých částech světa liší. Zatímco u nás se například vejce prodávají již chlazená, v Německu nebo Itálii je najdete běžně v regálech mezi ostatním zbožím. Podobně je ta tom i Japonsko – tady se dokonce často vejce uchovávají při pokojové teplotě. „V Japonsku máme přísné standardy pro čištění vajec před prodejem, což umožňuje jejich bezpečné skladování při pokojové teplotě. Nicméně i zde doporučujeme pro delší skladování použít chladničku,“ vysvětluje Yuki Sato z Japonského úřadu pro bezpečnost potravin.

Vždy si však pamatujte, že správné zacházení s vejci začíná již při nákupu. Vybírejte ta s co nejdelší dobou trvanlivosti a po příchodu domů je co nejdříve uložte do chladničky. Tak si zajistíte, že budete mít vždy k dispozici čerstvá a bezpečná vejce pro vaše kulinářské experimenty.

