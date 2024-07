Nedokážete si představit svůj ranní rituál bez lahodné napěněné kávy, která provoní s východem slunce celý váš domov? Možná vás ale nikdy nenapadlo, že pití oblíbeného kofeinového nápoje se neslučuje s konzumací některých potravin. Které potraviny se ke kafíčku vůbec nehodí a proč?

Káva má nepopiratelně mnoho pozitivních dopadů na naše zdraví. Většina lidí si ji dopřává kvůli jejím povzbuzujícím účinkům. Jistě jste slyšeli mnohokrát kolem sebe prohlášení, že dotyčný bez ranní kávy nefunguje, nebo mu to bez oblíbeného kafe vůbec v práci nemyslí. Možná, že něco takového říkáte i vy samy.

Všichni dobře víme, že s kávou bychom to neměli přehánět. Kofein nejdříve cestuje do žaludku, tam se přes tenké střevo vstřebává do krve. Stimuluje centrální nervový systém, tvorbu adrenalinu a serotoninu, zvyšuje koncentraci, výkonnost a tvorbu dopaminu. To zní sice skvěle, ale je to na úkor spánku.

Málokdo ví, že problémem je vliv kávy na vstřebávání důležitých živin, jako je zinek a železo. To se děje zejména, pokud se káva pije společně nebo záhy po konzumaci červeného masa. Další potraviny také narušují vstřebávání živin, způsobují trávicí problémy, nebo dokonce zvyšují hladinu stresu.

Nikdy nekombinujte kávu s těmito potravinami

1. Smažená jídla

2. Maso

3. Mléčné výrobky

4. Slazené nápoje a energy drinky

5. Slané pochutiny

6. Tučné potraviny

7. Kořeněná jídla

8. Luštěniny

9. Hrášek

10. Vejce

Co se hodí ke kávě

K oblíbenému nápoji se naopak hodí ovoce. To je totiž skvělým zdrojem antioxidantů, vitamínů a minerálů. Díky nízkému obsahu kalorií je ovoce skvělým dezertem ke kávě. Můžete si ho vychutnat jen tak nakrájené, nebo jako ovocný salát, kompot, popřípadě jako součást zdravého tvarohového dezertu.

Celozrnné pečivo, koláče a sušenky jsou zdravou alternativou klasických pšeničných buchet. Kvalitní celozrnné potraviny jsou kvalitním zdrojem vlákniny, která ovlivňuje pozitivně regulaci hladiny cukru v krvi. Poskytují zdroj energie a komplexních sacharidů.

Chybu neuděláte, když si ke kávě dopřejete malou hrstičku semínek a ořechů. Obojí je zdrojem kvalitních bílkovin, zdravých tuků, vlákniny, vitamínů a minerálů. Oříšky i semínka se navíc dají opražit, míchat do směsí se sušeným nebo lyofilizovaným ovocem.

Mléčné produkty nejsou sice vhodnou kombinací, ale výjimkou jsou jogurty a tvarohy. Díky probiotickým kulturám naopak mohou být konzumovány společně s kofeinovým nápojem. Jsou vynikajícím zdrojem bílkovin a vápníku.

Regulují hladinu cukru v krvi, a mohou se kombinovat se zmíněnými oříšky a ovocem. Z těchto potravin tak můžete snadno a rychle vytvořit lahodný dezert právě k odpolední kávě, aniž by bylo vaše zdraví jakkoli ohroženo.

