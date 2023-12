Pokud jste se báli másla pro jeho vysoký obsah tuku, nyní byste měli zpozornět. Mnohem větší riziko totiž představují samotné obaly od másla. Zjistilo se, že obsahují nebezpečné PFAS neboli perfluorované a polyfluorované alkylové látky, které se v průběhu času hromadí v lidském těle.

Skutečné riziko

Evropská unie vyhodnotila máslo jako jednu z nejškodlivějších potravin. Důvodem však není obsah tuku v másle obsažený, nýbrž jeho samotný obal. V obalech másla se nachází nebezpečné PFAS látky, které z dlouhodobého hlediska představují velké nebezpečí. Jde totiž o ropné minerály.

PFAS jsou v lidském organismu extrémně perzistentní. Zbavit se jich je tedy takřka nemožné. Z dlouhodobého hlediska mohou vyvolat celou řadu onemocnění, od ekzémů, přes neplodnost až po určité druhy rakoviny. Tyto ropné minerály jsou běžnou součástí dekorativní kosmetiky. Nyní se ukázalo, že jsou také součástí mnoha obalů potravin, včetně másla.

To může představovat riziko zejména pro těhotné ženy a děti. PFAS jsou chemické látky představující významné zdravotní a environmentální riziko. Vyznačují se vysokou toxicitou.

Chemické látky obsažené v obalech másla prostupují do samotného produktu, jehož konzumací se dostávají do těla. Tam se usazují a působí nemalé škody. Biomonitoring Centra pro kontrolu nemocí prokázal, že PFAS jsou prakticky přítomné ve všech Američanech. To ukazuje na celonárodní problém s dalekosáhlými důsledky.

Nebezpečné obaly

Nyní se stejmý problém prokázal také v rámci EU. Vědci zde použili tzv. komplexní testovací metodu, při níž se spalovaly obaly od másla a analyzoval se uvolňovaný plyn, aby se stanovil celkový obsah ropných minerálů.

Je máslo zdravé?

Zdroj: Youtube

Zjištění vyvolala celou řadu otázek ohledně skutečného množství těchto chemických látek, které do másla prostupují . EU vyzvala spotřebitele k opatrnosti a hledání alternativ s obaly neobsahujícími PFAS. Je třeba ostražitosti při výběru značky másla a zvážení možných zdravotních dopadů.

Zatímco objev ropných minerálů v obalech másla představuje pro značky menší nebezpečí ve srovnání s PFAS obsažených v samotném mléčném výrobku, diskutuje se také o širších zemědělských důsledcích kontaminace PFAS.

Staré zemědělské postupy, jako je používání odpadních kalů kontaminovaných PFAS jako hnojiva, přispívají k dlouhodobým environmentálním a zdravotním problémům, které se dotýkají nejen zemědělců, ale i spotřebitelů.

Odhalení přítomnosti ropných minerálů v obalech másla podtrhuje potřebu větší informovanosti a zavedení aktivních opatření k řešení tohoto skrytého nebezpečí. Pokud se jako spotřebitelé budeme informovaně rozhodovat o výrobcích, které používáme, a podporovat značky, které se zavázaly k používání alternativ bez PFAS, přispějeme tím ke zdravější a bezpečnější budoucnosti nás všech.

Zdroje: advertisinglaw.fkks.com, brandquery.com, www.cbsnews.com