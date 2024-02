Vaječné skořápky jsou často přehlížené a vyhazované jako odpad, ale věděli jste, že mají spoustu výhod pro vaše zdraví i domácnost? Vaječné skořápky jsou všestranným přírodním prostředkem, který byste neměli podceňovat. Od vylepšení ranní kávy až po základní živiny pro vaši pokožku a tělo.

Vaječné skořápky

Začněme s vaší ranní rutinou. Už vás nebaví, že vaše káva chutná hořce? Nehledejte nic jiného než skořápky od vajec. Vaječné skořápky, které jsou zásadité, působí proti kyselosti kávy, což má za následek její jemnější a mírnější chuť.

Jednoduše přidejte rozdrcenou vaječnou skořápku (předem ji ale důkladně omyjte, nebo pečte v troubě, abyste odstranili riziko baterií) do kávového filtru před samotnou přípravou a voilá! Rozlučte se s kyselými rány. Výhody vaječných skořápek však přesahují rámec přípravy našeho oblíbeného ranního nápoje.

Přemýšleli jste někdy o tom, že byste je zařadili do své péče o pleť? Rozemletím sušených vaječných skořápek na jemný prášek a jejich smícháním s vaječnými bílky si můžete vytvořit omlazující pleťovou masku.

Tato přírodní směs pomáhá vypnout pleť a zanechá na ní mladistvý lesk. V kombinaci s plátky okurky pod očima si doma dopřejte zážitek jako v lázních. Vaječné skořápky ale nejsou účinné jen při omlazení.

Jsou také skvělým pomocníkem při léčbě podráždění pleti. Rozpuštěním vaječné skořápky v jablečném octu vytvoříte uklidňující elixír, který může zmírnit drobná podráždění a svědění. Je to jednoduchý, ale účinný prostředek přímo z vaší kuchyně, který zastane stejnou funkci jako framykoin. A jak na to?

Čisté skořápky ze dvou vajec zalijte půl hrnkem jablečného octa a nechejte v uzavřené sklenici rozpustit. Obvykle to trvá přibližně pět dní. Vzniklé tonikum pak podle potřeby nanášejte na obličej bavlněným tampónkem.

Doporučuje se tampónkem po pleti pouze jemně poklepávat. Pozor si dejte na jakékoliv poranění. Ocet by vás i v malé rance poměrně hodně pálil. Pokud by se ocet do ranky přece jen dostal, rozhodně nepanikařte.

I přes pálení bude ocet v rance sice pálit, v konečném důsledku však působí jako dezinfekce, která pomůže ranku rychleji zhojit. Tonikum z vaječných skořápek je skvělé na očištění pleti od nečistot a na akné. Použít ho však můžete také na lupy či další problémy spojenými s pokožkou hlavy.

Potřebné minerály

A pokud si rádi vaříte vlastní kefírovou vodu, vaječné skořápky se vám mohou hodit i tam. Přidáním čtvrtiny čisté vaječné skořápky do kefírové vody během jejího vaření získáte potřebné minerály, které vyživují kefírová zrna, a nemusíte tak používat minerální kapky zakoupené v obchodě.

Prášek z vaječných skořápek pro přirozené doplnění vápníku:

Zdroj: Youtube

Máte obavy o příjem vápníku? Vezměte si vaječné skořápky, ty očistěte a rozemelte na jemný prášek. Tento prášek bohatý na vápník můžete přidávat do jídel, vývarů, koktejlů nebo šťáv, čímž zajistíte splnění denní dávky vápníku.

To ale není všechno! Z vaječných skořápek lze dokonce vytvořit tekutý minerální doplněk. Jejich rozmixováním s citronovou šťávou a vodou vytvoříte roztok bohatý na vápník, který můžete přidávat do různých pokrmů a nápojů a zajistit si tak další přísun minerálů.

Výhody vaječných skořápek jsou dokonce podložené vědeckými výzkumy. Jedna čajová lžička vaječných skořápek rozemletých na jemný prášek obsahuje přibližně 750-800 mg elementárního vápníku a další důležité mikroprvky.

Složení vaječných skořápek je podobné složení našich kostí a zubů, a proto jsou přirozeným zdrojem živin, které naše tělo snadno vstřebává. Až si příště rozklepnete vajíčko k snídani, neodhazujte skořápky stranou. Přijměte jejich všestrannost a využijte jejich potenciál ke zlepšení svého zdraví.

