Externí autor 17. 2. 2024 9:30 clock 6 minut

Skořice je celosvětově oblíbené koření s příjemným aroma, bez kterého si většina lidí nedokáže představit Vánoce. Věděli jste však, že vám nejen obohatí chuť pokrmů, ale také pomůže v prevenci Alzheimerovy nemoci?

Alzheimerova nemoc, pojmenovaná podle německého neurologa Aloise Alzheimera, který ji popsal poprvé v roce 1906, je neurodegenerativní onemocnění mozku, které postupně ničí kognitivní funkce jedince. Tento stav, který se postupem času zhoršuje, výrazně ovlivňuje paměť, myšlení a schopnost rozhodování. Alzheimerova nemoc se obvykle začíná projevovat ve stáří, po 65 letech věku. Nicméně rozvíjet se začíná již kolem 40. roku života, neboť mozek začne akumulovat toxiny, u kterých trvá 15-20 let, než se začnou objevovat první klinické příznaky nemoci. Proto je nutná prevence již od tohoto věku, abychom zabránili potencionálnímu rozvoji Alzheimera.

Skořice a její vliv na Alzheimerovu nemoc

Toto oblíbené koření s bohatou historií se stalo předmětem zájmu v souvislosti s možným vlivem na Alzheimerovu nemoc z několika důvodů. Skořice obsahuje látky s antioxidantními a protizánětlivými vlastnostmi, jako je polyfenol zvaný kumarin. Tyto látky mají schopnost neutralizovat volné radikály a snižovat zánět v těle, což chrání mozkové buňky před poškozením. Některé studie naznačují, že látky obsažené ve skořici mají schopnost snižovat tvorbu amyloidních plaků v mozku. Tyto plaky jsou spojeny s vývojem nemoci, a tak zamezení jejich tvorby může být klíčovým faktorem v prevenci onemocnění. Skořice má navíc pozitivní vliv na kognitivní funkce mozku. To zahrnuje zlepšení paměti, koncentrace a dalších aspektů kognitivního výkonu, které jsou postiženy právě Alzheimerovou nemocí.

Výsledky studie

Daily Express potvrdil, že vědci objevili možný „koláčový“ lék na demenci, který by mohl být svatým grálem při zpomalování nebo dokonce vymýcení demence u pacientů. Tato zpráva je založena na laboratorní a zvířecí studii, která zkoumala účinek extraktu ze skořicové kůry na tvorbu proteinu zvaného amyloid beta. Skupiny nebo agregáty amyloidových beta proteinů se vyvíjejí v mozku lidí s Alzheimerovou nemocí. Ty tvoří amyloidní plaky, o kterých se předpokládá, že přispívají k smrti nervových buněk, která způsobuje příznaky této nemoci. Studie zjistila, že extrakt snížil tvorbu těchto agregátů v laboratoři a zlepšil mozkovou funkci u myší s formou Alzheimera.

Ve svých experimentech vědci zjistili, že modelové myši Alzheimerovy nemoci léčené extraktem ze skořicové kůry měly zlepšenou paměť ve srovnání s neléčenými myšmi, která se prověřovala v rozpoznávání objektů. Hladina toxického amyloidu beta se jim snížila o neuvěřitelných 60 % a oproti neléčené skupině měly také menší amyloidní beta plaky, které onemocnění způsobují.

close info Shutterstock zoom_in Alzheimerova nemoc se projevuje ve stáří, rozvíjí se však již ve středním věku

Vliv skořice na naše zdraví

Kromě prevence Alzheimerovy nemoci nám skořice přináší mnoho dalších zdravotních benefitů. Některé studie naznačují, že skořice pomáhá snižovat hladinu cukru v krvi tím, že zlepšuje citlivost na inzulin. Tento fakt může být užitečný pro lidi s diabetem typu 2 nebo ty, kteří mají problémy s regulací hladiny cukru v krvi. Skořice má také pozitivní vliv na zdraví srdce a cév a pomáhá snižovat hladinu cholesterolu a krevní tlak. Díky tomu snižuje riziko srdečních chorob a mrtvice. Obsahuje nejen antioxidanty, které redukují záněty v těle, ale disponuje také antimikrobiálními vlastnostmi, které pomáhají bojovat proti bakteriím, virům a plísním. To je užitečné pro prevenci infekcí a pro podporu našeho imunitního systému.

Ačkoliv nám skořice přináší mnoho zdravotních benefitů, existují i některé její negativní účinky spojené s nadměrným konzumováním či užíváním v nevhodnou dobu.

Toxické účinky

Při konzumaci velkého množství skořice může dojít k překročení bezpečné dávky, což má toxické účinky na tělo. Obsah látky zvané kumarin, která je větší v kassijské skořici než v ceylonské, může způsobit poškození jater. To zahrnuje zvýšené hladiny jaterních enzymů a další potíže spojené s funkcí jater. Kumarin má také vlastnost zvyšovat srážlivost krve. To může být problém pro lidi, kteří užívají léky na ředění krve, jako jsou antikoagulancia, neboť to zvýší riziko krvácení a negativně ovlivní srážlivost. Při nadměrném množství kumarinu také dochází k neurotoxicitě, což znamená poškození nervového systému. To se projevuje různými neurologickými příznaky, jako jsou závratě, zmatenost nebo dokonce záchvaty.

Alergická reakce

Alergické reakce na skořici mohou postihnout některé jedince a zahrnují různé symptomy, které se projevují po konzumaci nebo jen při jejím vystavení. Reakce na skořici mohou zahrnovat zarudnutí kůže, svědění, vyrážky nebo otoky. Tyto symptomy mohou být mírné a lokální nebo rozšířené a intenzivní, záleží na individuální citlivosti jedince. U některých konzumace nebo expozice jejímu aroma způsobí dýchací potíže, jako je rýma, kýchání, dušnost nebo dokonce astmatické symptomy. To je zvláště problematické pro lidi s alergiemi nebo astmatem. Někteří lidé mohou reagovat na skořici s gastrointestinálními potížemi, jako jsou bolesti břicha, nadýmání, nevolnost, zvracení nebo průjem.

Riziko pro těhotné ženy

Kumarin má také vliv na placentu, orgán, který zajišťuje výživu a kyslík pro plod během těhotenství. Příliš vysoké dávky kumarinu mají negativní dopad na funkci placenty a zvyšují riziko komplikací v těhotenství, včetně potenciálních problémů s růstem a vývojem plodu. Při konzumaci velkého množství této látky se zvyšuje riziko předčasného porodu, který představuje vážný zdravotní problém jak pro matku, tak pro novorozence a má dlouhodobé následky pro zdraví dítěte. Existuje také obava, že kumarin prochází placentou a má negativní vliv na zdraví a vývoj dítěte. Příliš vysoké dávky kumarinu ovlivňují nervový systém plodu a zvyšují riziko pro vývojové abnormality.

Skořice má blahodárné účinky na naše zdraví a existují výzkumy, které potvrzují, že má příznivý vliv pro náš mozek a pomáhá předcházet Alzheimerovy nemoci. Je proto důležité ji zahrnout do našich stravovacích návyků, avšak v přiměřeném množství, abychom předešli jejím negativním dopadům.

Zdroje: medicalnewstoday.com, forbes.com, alzdiscovery.org, nicswell.co.uk