Podzim a pomalý příchod zimy se jeví jako ideální čas na pálení svíček a popíjení horkých nápojů. K těm ale patří také jeden, který sice horký není, za to dokonale vyčistí střeva od usazenin a podpoří obranyschopnost našeho těla.

Zázrak jménem skořice

Čaj a káva jsou dva nejčastěji konzumované horké nápoje, které s oblibou popíjíme po celý rok. Na podzim a v zimě pak zejména čaje tvoří důležitou součást našich dnů.

Důvodem není jen jejich lahodná chuť, ale především fakt, že prohřejí naše tělo a mají tendenci nás zklidňovat. Čaje ale mají také celou řadu zdravotních benefitů, které bychom neměli opomíjet.

Některé čaje chutnají, jiné pomáhají naše tělo čistit, detoxikovat, dokonce jsou i čaje, které zbavují naše tělo zánětů. Příkladem je urologický čaj, který často využíváme k léčbě močových cest.

Léčit ale dokáží také jiné nápoje. Některé jsou nám známé, zatímco jiné jsou pro nás spíše novinkou. Jako třeba voda se skořicí. Ta se sice konzumuje studená, za to nám dá přesně to, co na podzim naše tělo potřebuje.

Skořice je v naší kuchyni oblíbeným a často používaným kořením, které většinou využíváme při pečení. Nyní si však z tohoto koření můžete připravit lahodný nápoj.

Skořicový nápoj

Skořice opravdu není jen lahodným kořením vhodným při pečení. Má pro naše tělo celou řadu zdravotních přínosů, které v kombinaci s vodou přináší pozitivní výsledky.

10 vědecky podložených zdravotních přínosů skořice:

Zdroj: Youtube

Proč tedy pít vodu se skořicí? Pravidelným popíjením nápoje se skořicí se zbavíte akné, celulitidy a celkově můžete zredukovat tukové zásoby svého těla.

Skořice a skořicový nápoj mají protirakovinové účinky a slouží jako prevence mnoha nemocí. Důvodem jsou vitamíny ve skořici obsažené, jako jsou vitamin A, E a K.

Skořice obsahuje také celou řadu minerálních látek, které naše tělo potřebuje. Jsou jimi především železo, draslík a hořčík. Voda se skořicí snižuje hladinu cukru v krvi, čistí střeva od usazenin a zlepšuje imunitu našeho těla.

Má antibakteriální a protizánětlivé vlastnosti, což je důležité zejména v období podzimu a zimy, kdy trpíme na nedostatek vitamínů a minerálů. Vodu se skořicí připravíte velice snadno.

Stačí vložit velký kus skořicové kůry do sklenice s vodou a dát ji přes noc odstát do lednice. Ráno máte nápoj hotový a vaše tělo se může těšit z přísunu živin, které jsou pro jeho fungování nezbytné.

Zdroje: pysznosci.pl, www.healthline.com, www.webmd.com