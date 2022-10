Lovec záhad našel podivnou šňůrku hnědých nádob. U vědců vyvolal nález nadšení

Elena Velímská

Foto: Shutterstock.com

Nález nejúplnější fosilie pravěkého mořského ryboještěra ve Skotsku provází tak trochu kuriózní příběh. Našel ji amatérský lovec záhad. Nevědomky tak významně přispěl do paleontologické sbírky Skotska. Na svou odpověď, jakého že pravěkého tvora to vlastně našel, čekal přes čtyři desítky let. Nakonec se jí nedožil. Uvězněná ve vrstvách hornin čekala jeho fosilie na vědecká bádání padesát let.